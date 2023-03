NEWS

12 Marzo 2023

Amici 22

La furia di Alessandra Celentano ad Amici 22

È appena partita l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 22 e oggi finalmente verranno decise le sorti degli allievi. Come è stato annunciato da Maria De Filippi, sono solamente 15 i posti disponibili per il Serale, e di conseguenza dunque 2 ragazzi dovranno ufficialmente lasciare la scuola, a un passo dalla fase finale del talent show. Tuttavia per dare a tutti le stesse opportunità, la produzione ha stabilito di ritirare le maglie dorate a tutti i cantanti e i ballerini che l’avevano già ottenuta. Oggi dunque l’intera classe si esibirà nuovamente e saranno tutti i professori a votare per decidere chi potrà accedere al Serale.

Dopo aver ascoltato il comunicato letto da Maria ad Amici 22 però a intervenire è stata Alessandra Celentano, che ha così sbottato. La maestra infatti si è infuriata contro gli altri prof, che da mesi non riescono a decidere il da farsi sui loro allievi, quando lei da settimane ha assegnato le sue maglie, eliminando anche alcuni ballerini della sua quadra. Queste le parole della Celentano (QUI per il video):

“Per il fatto che non sono stati eliminati allievi che dovevano essere eliminati, e perché non sono state date maglie, io oggi rischio i miei allievi? Voi non avete dato le maglie e non avete fatto quello che dovevate fare. Io mi sono organizzata, ho fatto delle scelte, a partire da Rita e Paky. Ho dato le maglie che dovevo dare e adesso le rischio perché voi non avete fatto le vostre scelte”.

A quel punto tra Alessandra Celentano e gli altri prof di Amici 22 è partita una lite. L’unico a trovarsi d’accordo con la maestra è stato Rudy Zerbi, che ha condiviso le parole della collega. Ma cosa accadrà dunque oggi e chi accederà al Serale? Non resta che attendere per scoprirlo.