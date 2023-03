Charlie Gnocchi si candida per L’Isola dei Famosi

NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Marzo 2023

GF Vip 7

Le parole di Charlie Gnocchi

Quest’anno come ben sappiamo a partecipare al Grande Fratello Vip 7 è stato anche Charlie Gnocchi. Il conduttore fin dal primo momento ha conquistato il pubblico, e senza dubbio sono stati in molti a supportarlo e a sostenerlo. Solo in questi giorni l’ex Vippone ha rilasciato una lunghissima intervista a SuperGuidaTv, e nel corso della chiacchierata ha parlato della sua esperienza all’interno del reality. Queste le dichiarazioni di Charlie in merito:

“Ho scelto di partecipare perché mi piacciono le esperienze nuove, mi piacciono le sfide. Lo considero un lavoro, una opportunità. Mi sono messo alla prova, perché è la mia prima esperienza in un reality. L’ho trovata interessante. […] Lo rifarei certo, ho sicuramente guadagnato molto da questa esperienza, ho un pubblico che mi conosce, credo che le esperienze servono tutte. Il mio è un lavoro di sperimentatore, è una macchina fantastica, posso solo parlare bene del GF. Non sono il concorrente ideale per la mia età, devo solo dire che ultimamente le puntate sono monotematiche sull’amore”.

Ma non solo. A sorpresa infatti Charlie Gnocchi si è anche candidato per partecipare a L’Isola dei Famosi. Come sappiamo la nuova edizione del reality partirà su Canale 5 dal 17 aprile con la conduzione di Ilary Blasi, e tutto inizia a essere pronto per il ritorno del programma. Queste le parole del conduttore:

“L’Isola dei Famosi? Lo farei subito, sarebbe un reality ancora più forte per me, diventerei veramente quel selvaggio utile all’Isola”.

Infine Charlie Gnocchi ha anche rivelato chi, secondo lui, potrebbe vincere il Grande Fratello Vip 7:

“Mi auguro che possa vincere Alberto, è stato sempre neutro, non si è immischiato in troppe cose, ha avuto un profilo sempre giusto, sempre molto corretto. Vedo forti anche Nikita e Antonella, oppure Onestini che comunque è stato sempre coerente con il suo personaggio”.