Amici 22, chi vincerà secondo gli scommettitori

NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Marzo 2023

Amici 22

Ecco chi potrebbe vincere Amici 22

Questa sera parte ufficialmente il Serale di Amici 22 e tutto è pronto per la prima puntata. Come sappiamo nel corso della serata ci saranno le prime due eliminazioni e nelle ultime ore sono emerse le anticipazioni di quello che vedremo. Come accade ormai da qualche anno a questa parte, anche stavolta, in occasione della fase finale del talent show, sono state formate tre squadre, ognuna composta da un prof di canto, un prof di ballo e i loro rispettivi allievi. Nel corso delle varie puntate del Serale così i tre team si scontreranno tra loro, a colpi di canto e ballo, e senza dubbio ne vedremo di belle.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà nelle prossime settimane, in queste ore a esprimersi sono stati i bookmakers. Gli scommettitori infatti hanno espresso le loro preferenze in merito al possibile vincitore di Amici 22. Su Sisal è stata così stilata una classifica con tutti i ballerini e i cantanti e le loro relative quote. Scopriamo dunque chi è che potrebbe vincere questa edizione del talent show di Maria De Filippi:

15 Megan, quotata a 100.00

14 Maddalena, quotata a 50.00

13 Gianmarco, quotato a 50.00

12 NDG, quotato a 50.00

11 Samu, quotato a 50.00

10 Ramon, quotato a 50.00

09 Piccolo G, quotato a 16.00

08 Alessio, quotato a 12.00

07 Mattia, quotato a 12.00

06 Federica, quotata a 9.00

05 Cricca, quotato a 6.00

04 Wax, quotato a 6.00

03 Isobel, quotata a 3.50

02 Aaron, quotato a 3.00

01 Angelina quotata a 2.00

Secondo le preferenze degli scommettitori dunque potrebbe essere Angelina a vincere Amici 22. Ricordiamo però che al momento si tratta solo di una classifica provvisoria, e nel corso delle prossime settimane le cose potrebbero del tutto cambiare. Non resta che attendere dunque la partenza del Serale per scoprire cosa accadrà. Appuntamento a questa sera con la prima puntata.