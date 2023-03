Manuel Bortuzzo rivela se ha più sentito Lulù e se oggi è single o fidanzato

NEWS

Debora Parigi | 25 Marzo 2023

Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo è single e non ha più sentito Lulù

La storia di Manuel Bortuzzo è nota a tutti: da essere una promessa del nuoto alla sparatoria in cui è rimasto coinvolto da innocente fino alla rinascita in vasca. Il suo sogno è sempre stato quello di diventare un nuotatore professionista. E nemmeno la tragedia che lo ha fatto finire su una sedia a rotelle lo ha fermato.

Il grande pubblico lo ha conosciuto nella Casa del GF Vip 6 in cui ha portato la sua storia e ha instaurato delle importanti amicizie (sopratutto con Aldo Montano) che gli hanno dato la forza per raggiungere i suoi obiettivi. E infatti adesso può finalmente tornare a gareggiare. Ha raccontato che si sta allenando duramente ogni giorno per prepararsi a questo obiettivo tanto sognato.

Ma dentro il reality ha fatto anche molto parlare la sua storia con Lulù Selassié che poi è terminata poco dopo la fine del Grande Fratello. E quello che è successo con la rottura è stato molto al centro del gossip. Come sta quindi oggi sentimentale Manuel? Ha una nuova storia d’amore o è single? Ospite a Verissimo, ha raccontato: “Sono stato con Lulù, poi sono stato con Angelica e poi non c’è stato più nulla. E neanche in segreto, te lo posso assicurare”. Silvia Toffanin gli ha chiesto se avesse più sentito Lulù e lui ha risposto: “No, zero. Però ecco, ognuno per la sua strada, quindi va bene così”.

Manuel Bortuzzo ha poi continuato dicendo: “Quando vivi un momento talmente bello e che soprattutto hai aspettato per tanto, che sei un po’ acciecato, in senso positivo, da questa cosa, io davvero non ho più testa per nulla. Se c’è da stare una, due, quattro, sei, dieci ore in una palestra, in una piscina, ci sto. Proprio mi sto dedicando appieno. Questo non vuol dire che non c’è spazio per una donna. Però è come se adesso non ci stia pensando proprio, perché mi sto godendo veramente ogni giorno di questa nuova vita”.

