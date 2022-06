Dopo Chiara Ferragni anche Achille Lauro ad Amici 22? Rivelato il presunto ruolo

1 Chiara Ferragni e Achille Laura ad Amici 22?

Arriva una notizia bomba che riguarda Amici 22 e che coinvolge direttamente Chiara Ferragni e Achille Lauro. Cosa c’entrano l’influncer e il in cantante con il programma di Maria De Filippi? Pare che possano far parte della prossima edizione del talent show.

In realtà di Chiara Ferragni nel talent si era già parlato alcune settimane fa. Un rumor aveva rivelato che la moglie di Fedez sarebbe stata contattata dalla conduttrice dello show per partecipare in una veste particolare. Ora si aggiunge il nome di Achille Lauro e il rumor si sta facendo sempre più concreto.

A lanciare questa novità è stato il settimanale Nuovo TV, come riportato dal sito Blogtivvu.com. Chiara e Achille, infatti, potrebbero far parte della squadra dello show che sta avendo un enorme successo da più di 20 anni e che appassiona milioni di telespettatori. Ma non solo, si parla anche dei ruoli che dovrebbero ricoprire all’interno della scuola. Nessun banco di canto o di ballo, ma qualcosa che va oltre le due discipline

Ecco cosa c’è scritto nel magazine: “Non saranno in studio, ma grazie a collegamenti settimanali con gli alunni si metteranno a disposizione per dare consigli e sostegno”. Questo ruolo di insegnamenti in dad era già stato un po’ rivelato nella precedente notizia riguardante solo la Ferragni. E ora pare che sarà un lavoro per entrambi.

Dalle ultime notizie, sembra anche che ci saranno altre novità ad Amici 22. Andiamo a vedere di cosa si tratta…