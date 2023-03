NEWS

Andrea Sanna | 6 Marzo 2023

Amici 22

Le lacrime di Cricca ad Amici 22

Ieri durante la puntata di Amici 22 Cricca, così come altri allievi della scuola, hanno avuto modo di presentare dei nuovi inediti. Il cantante ha presentato “Australia”, singolo che ha dedicato alla ballerina Isobel. Una scelta, però, che non sembra aver tanto convinto.

Charlie Rapino, giudice esterno della puntata di Amici 22, ha bocciato in qualche modo il pezzo di Cricca. Lui ci è rimasto un po’ male, ma allo stesso tempo si è detto molto convinto della decisione presa. Al termine della puntata il giovane allievo ha avuto modo di incontrare la sua insegnante. Lorella Cuccarini, a differenza di quel che ci si potesse aspettare, non ha preso le parti del ragazzo, ma si è detta d’accordo con Rapino.

Proprio nel post puntata la prof di canto ha avuto un faccia a faccia con il ragazzo e, come possiamo ben vedere, gli ha detto tutto ciò che pensava in merito al singolo pubblicato ad Amici 22.

Dopo la puntata la prof Cuccarini incontra Cricca per confrontarsi con lui #Amici22 pic.twitter.com/OERQEcEI7t — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 6, 2023

Il discorso è continuato tra le parti e Cricca ha avuto modo di portare alla luce le sue insicurezze con la Cuccarini: “Io non ho ancora deciso. Probabilmente non è il posto giusto per me. Lorella questo è quello che sento”. Lorella si è detta ancora una volta in disaccordo e trova ingiusto che il ragazzo per un momento di difficoltà mandi tutto all’aria in questo modo. Un percorso comunque importante quello del cantante nella scuola di Amici 22, dato che dopo la prima eliminazione ha avuto la possibilità di accedere di nuovo mediante una sfida.

Il Serale si avvicina e Cricca parla delle sue insicurezze con la prof Cuccarini #Amici22 pic.twitter.com/6OQnDIv93n — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 6, 2023

A seguire dopo il confronto con la prof di Amici 22, Cricca è tornato in casetta ed è crollato in lacrime. Maria De Filippi è intervenuta e gli ha dato modo di aprirsi e sfogarsi, anche se il ragazzo è sempre molto riservato nell’esprimersi pubblicamente. La conduttrice ha cercato di farlo ragionare.

Sul sito di Witty TV è disponibile il video con quanto accaduto.