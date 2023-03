Cricca dedica il suo nuovo inedito “Australia” a Isobel

NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Marzo 2023

Amici 22

Cricca canta il suo nuovo inedito, “Australia”

Oggi nel corso della nuova puntata di Amici 22 i cantanti hanno presentato i loro nuovi inediti, che stanno già conquistando il cuore del pubblico. A scendere in studio per cantare il suo singolo è stato così anche Cricca. Il brano si intitola “Australia”, e a sorpresa è dedicato nientemeno che a Isobel. Come i fan più attenti del talent show ben sanno, nelle ultime settimane il cantante e la ballerina si sono avvicinati particolarmente, e tra loro è nato un legame speciale che non è passato inosservato.

Oggi così a centro studio Giovanni ha presentato il singolo “Australia”, che ha voluto dedicare a Isobel. Qualcuno sa bene che il continente lega i due alunni di Amici 22. Proprio l’allievo di Lorella Cuccarini infatti per diversi anni ha vissuto in Australia per diversi anni con la sua famiglia, mentre la ballerina ha origini australiane.

Il singolo di Cricca nelle prossime ore verrà rilasciato su tutte le piattaforme digitali e sembrerebbe aver già conquistato il pubblico. I fan nel mentre si chiedono già se il cantante riuscirà ad accedere al Serale, in partenza il 18 marzo.

Ma non solo. Il web attende anche di scoprire cosa accadrà tra il giovane artista e Isobel nelle prossime settimane.