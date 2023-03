NEWS

Andrea Sanna | 6 Marzo 2023

Le foto della gravidanza di Aurora Ramazzotti

Siamo ormai agli sgoccioli e finalmente tra pochi giorni Aurora Ramazzotti diventerà madre per la prima volta di Nicolò (questo il nome scelto). Una gravidanza che era stata svelata in anteprima dal settimanale Chi. A distanza di tempo a settembre 2022 la figlia di Michelle Hunziker ha confermato sui social il gossip. E l’ha fatto con un video molto divertente, che ironizzava sulla fuga di notizie.

Come dicevamo siamo arrivati allo scadere. Aurora Ramazzotti in questi mesi sui social ha mostrato ai propri follower i cambiamenti del suo corpo durante questo importante periodo della sua vita. Ci ha spesso ironizzato su, come suo solito. Ora che è giunta al nono mese ha postato su Instagram la sua bumpvoution, raccontando con degli scatti ogni singolo mese di gravidanza.

Aurora Ramazzotti ha anche rivelato spesso le emozioni che sta provando in attesa di conoscere il proprio figlio. Ha dichiarato che fa fatica a visualizzare le cose prima che accadono, ma non lo vede come un male: «(…) da una parte questo mi permette di vivere i giorni che le precedono con più serenità magari». A oggi non sembra avere paura del parto, ma non sa se questa sensazione iniziale cambierà nel momento in cui si troverà a vivere questa situazione.

In questi giorni Aurora Ramazzotti ha anche raccontato come sia stata costretta a mettere da parte lo sport, anche se fino a poco tempo fa pian piano ha continuato a fare palestra. Lei pensava sarebbe stata una di quelle donne che, senza troppi problemi, avrebbe continuato serenamente a svolgere attività fisica: “Invece no”, ha annunciato dispiaciuta sui social.

Questo perché lo sport nelle prime fasi della gravidanza è stato molto importante per Aurora Ramazzotti. Da quando ha iniziato, anche nelle prime fasi della maternità, è stato di grande aiuto e lo vive a oggi come una necessità. Ha sempre praticato corsa, esercizi di corpo libero e yoga.