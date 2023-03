NEWS

Nicolò Figini | 19 Marzo 2023

Amici 22

Cristiano Malgioglio diverte ad Amici 22

La giuria del Serale di Amici 22 è stata del tutto rinnovata quest’anno. Abbiamo, quindi, dovuto salutare Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolers. Al loro posto, però, il pubblico ha dato il benvenuto ad altri tre amati professionisti del mondo della musica, del ballo e dello spettacolo italiano. Stiamo parlando di Michele Bravi, Giuseppe Gioffrè e Cristiano Malgioglio.

Quest’ultimo, dotato di una grandissima simpatia, è riuscito a far divertire gli spettatori in studio e da casa con una piccola gaffe. A un certo punto del Serale, infatti, insieme ai suoi colleghi avrebbe dovuto scegliere chi salvare tra Megan, Maddalena e Cricca. Nel video qui sotto, però, lo vediamo in difficoltà con il tablet che tiene tra le mani. Il dispositivo elettronico pare non funzionare e di conseguenza si rivolge a Gioffrè per un aiuto. Il ballerino gli indica di starlo tenendo al contrario.

QUESTO VIDEO È LA MIA LINFA VITALE #Amici22 pic.twitter.com/OnoAua3x2M — AMICI NEWS (@amicii_news) March 18, 2023

Con un sorriso imbarazzato e divertito, perciò, ha risolto il problema. Successivamente, tuttavia, si è ripresentato un nuovo inconveniente. Questa volta la salvezza se la stavano giocando Maddalena, Angelina e Samu. Maria De Filippi, ridendo, dice: “Manca il tuo voto. Devi schiacciare invio”. Il giudice di Amici 22 si giustifica: “Maria, sai cos’è? Mi hanno mandato in confusione. Adesso non c’è nulla ragazzi, io non vedo niente. Maria, scusami”. In preda a una grossa risata, la conduttrice si butta a terra.

E pensare che abbiamo avuto per anni il Princip€ quando potevamo avere QUESTO: #Amici22 pic.twitter.com/YdrRnbGaWy — contechristino (@contechristino) March 18, 2023

Voi avete assistito in diretta a questa scena? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo non dimenticate di seguirci per non perdervi tante altre news su Amici e non solo.