I Ferragnez festeggiano il compleanno di Leone

È stato un periodo senza dubbio intenso, l’ultimo, per i Ferragnez. L’imprenditrice digitale e il cantante infatti hanno dovuto affrontare una vera e propria bufera mediatica, a causa delle insistenti voci che li vedevano in crisi. Tuttavia la coppia ha ufficialmente smentito i pettegolezzi, e a oggi Chiara Ferragni e Fedez hanno ripreso a mostrarsi sui social complici, affiatati e più innamorati che mai. Poco fa nel mentre è accaduto qualcosa che ha emozionato e commosso il web. Come in molti sapranno infatti proprio oggi Leone, il primogenito della coppia, festeggia il suo quinto compleanno, e per l’occasione Chiara e Federico hanno condiviso su Instagram un dolce video di auguri per il bambino. Nella clip vediamo alcuni dei momenti più teneri e simpatici del piccolo Leo, che ormai a oggi è una vera star del web. Al video la Ferragni e Lucia hanno aggiunto una bellissima dedica, affermando:

“Tanti auguri al nostro primo amore, 5 anni di ricordi indimenticabili insieme. Buon compleanno piccolo grande Leo”.

Il video dei Ferragnez per il quinto compleanno di Leone ha emozionato gli utenti, che stanno commentando con centinaia di messaggi di auguri per il bimbo. Nel mentre solo pochissimi giorni fa proprio Fedez ha condiviso un post insieme ai suoi figli che ha toccato il cuore di milioni di persone. Il cantante infatti, a un anno esatto dalla scoperta del tumore, è tornato a parlare di quanto ha vissuto, e in merito ha dichiarato:

“L’anno scorso in questo esatto giorno mi trovarono un raro tumore al pancreas, ricordo nitidamente che la mia prima paura, ancora prima della morte, fu il pensiero che i miei figli avrebbero potuto non ricordarsi di me una volta diventati grandi. Oggi sono qua, dopo aver passato una bellissima giornata insieme a loro. Sono grato per tutto questo”.

Nel mentre oggi i Ferragnez festeggeranno insieme a tutta la famiglia il quinto compleanno di Leone. Al bimbo dunque vanno i nostri migliori auguri.