Il rapporto tra Loredana e Romina Power

Loredana Lecciso ha di recente rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo TV. In questa occasione ha parlato del suo rapporto con Romina Power, ex moglie di Albano Carrisi. Quest’ultimo, come riporta anche il sito Blogtivvu, aveva in passato accennato al fatto che tra le due non corresse proprio buon sangue. Aveva, infatti, lanciato un appello chiedendo loro: “Incontratevi e fate pace, vi amo“. Adesso Loredana è tornata sulla questione ed è stata piuttosto sintetica in merito. Senza, però, lasciare intendere che non sia ancora nato un rapporto di amicizia: “La verità sui rapporti con Romina? La verità viene fuori nel bene e nel male. È questione di tempo, e io sono paziente“.

Loredana Lecciso, poi, ha anche raccontato come vanno le cose con Albano e quale sarebbe l’unica condizione se le chiedessero di tornare in TV: “Va tutto benissimo. Abbiamo ritrovato la nostra dimensione iniziale. […] Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi“. Non molto tempo fa, a noi di Novella 2000, la Lecciso aveva dichiarato di poter tracciare un bilancio positivo dei suoi primi 50 anni:

Ora sono normalmente serena, mi piacerebbe il perdurare di questo stato di normalità e di tranquillità. Già la mancanza di problemi mi sembra un successo. Se dovessi e potessi chiedere qualcosa, chiederei di avere la forza di affrontare quelli che inevitabilmente verranno. Sono proiettata molto verso i miei figli, quindi a livello familiare vorrei vedere mia figlia Brigitta sposata, avere un nipotino e vedere Jasmine e Bido laureati.

I rapporti tra Romina Power e Loredana Lecciso prima o poi torneranno sereni? Staremo a vedere e vi terremo aggiornati qualsiasi cosa accada. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

