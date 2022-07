Mattia Zenzola sarà ad Amici 22?

Mancano ancora diverse settimane alla partenza di Amici 22, tuttavia in queste settimane la grande macchina del talent show di Maria De Filippi sta già scaldando i motori. Come sappiamo infatti stanno arrivando le prime news circa il cast di professori della nuova edizione, e sembrerebbero non mancare le novità. Mentre sembrerebbero essere confermati Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, pare che una sorte diversa sia toccata ad Anna Pettinelli e a Veronica Peparini. Stando a quello che si legge infatti le due insegnanti dovrebbero lasciare il programma venendo sostituite rispettivamente da Arisa ed Emanuel Lo.

In queste settimane nel mentre si stanno svolgendo anche i casting della nuova edizione e gli autori sono alla ricerca degli allievi che andranno a comporre la prossima classe del programma. In queste ore però è giunta una notizia che non è passata inosservata e che sta facendo discutere.

Come riportato da alcuni utenti sui social infatti sembrerebbe che Mattia Zenzola stia sostenendo i casting di Amici 22! Come in molti ricorderanno il ballerino di latino è stato uno dei protagonisti della 21esima edizione. Tuttavia a una manciata di settimane dalla partenza del Serale è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio. Poco prima di lasciare la scuola però Raimondo Todaro aveva promesso al suo allievo che ci sarebbe stato un banco disponibile per lui per la prossima edizione della trasmissione.

Al momento dunque Mattia Zenzola starebbe affrontando nuovamente i casting con la speranza di ottenere la tanto ambita maglia. Nonostante la promessa del suo insegnante infatti sembrerebbe che il ballerino debba affrontare nuovamente tutte le audizioni. Solo in seguito Todaro potrà decidere se concedergli o meno il banco. Cosa accadrà dunque? Mattia riuscirà a far parte nuovamente del cast di allievi del talent show? Non resta che attendere per scoprirlo.

