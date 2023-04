Aida Yespica sbarca su OnlyFans: quanto costa l’abbonamento

NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Aprile 2023

Aida Yespica sbarca per la prima volta su OnlyFans: ecco quanto costa l’abbonamento al canale della modella

Aida Yespica arriva su OnlyFans

Senza dubbio una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo è certamente Aida Yespica. Nel corso degli anni la modella ha saputo conquistare il cuore del pubblico e a poco a poco il suo nome è diventato uno dei più noti del settore. Come ricorderemo qualche anno fa Aida ha anche partecipato al Grande Fratello Vip, dove ha avuto modo di farsi conoscere ancora più a fondo dai telespettatori. Solo nelle ultime ore però la Yespica è finita al centro dell’attenzione mediatica, per via di una notizia che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Con un post sui suoi canali, Aida Yespica ha fatto sapere di aver aperto il suo primo profilo OnlyFans, il noto social per adulti che negli ultimi anni ha spopolato. La showgirl non è la prima celebrità del mondo dello spettacolo ad arrivare sulla piattaforma, e proprio in merito a questo nuovo progetto la modella ha affermato:

“Così tanto di me che con condivido da nessuna altra parte. Chattiamo! Sono eccitata all’idea di condividere la mia vita privata con voi“.

Ma quanto costa l’abbonamento al canale OnlyFans di Aida Yespica? Scopriamolo. Coloro che volessero rimanere in contatto con la showgirl e avere accesso a tutti i contenuti esclusivi della modella dovranno sborsare 25 dollari al mese. Sul web nel mentre gli utenti stanno già commentando la scelta dell’ex Vippona e naturalmente i social si sono divisi. Mentre in molti stanno criticando la Yespica, tanti altri stanno prendendo le sue difese e hanno annunciato di essere pronti ad abbonarsi al suo canale.