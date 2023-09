Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Settembre 2023

In chiacchiera con Lorella Cuccarini nel programma Dimmi di te, Alessio Cavaliere di Amici 22 ha ammesso: “Volevo lasciare la danza”

Ieri Lorella Cuccarini ha annunciato una nuova puntata del format di YouTube, Dimmi di te. Ospite l’ex protagonista di Amici 22, Alessio Cavaliere. Il ballerino si è a lungo raccontato e ha ammesso che c’è stato un periodo in cui voleva lasciare la danza. Entrato nella scuola, poi ha capito che non doveva farsi abbattere dalle insicurezze e dalle paure. Ma non è stato così facile.

Qualche anno fa, quindi prima della sua esperienza ad Amici 22, Alessio Cavaliere ha confessato di avere avuto una brutta esperienza, che l’aveva portato al punto di mettere fine alla sua carriera di ballerino. Questo pensiero è arrivato a causa del suo aspetto fisico. In quel periodo non aveva un buon rapporto con il suo aspetto:

«Mi vedevo lontano dalla figura di quello che era il ballerino perfetto: alto, risicato, giusto di linee…Quindi dicevo “non andrò mai da nessuna parte, non avrò mai le soddisfazioni che spero di ottenere un giorno”».

Questo ha portato Alessio di Amici 22 a distaccarsi totalmente dal mondo della danza, a tal punto da arrivare a volere abbandonare tutto e dedicarsi ad altri progetti.

Ma qualcosa per fortuna gli ha fatto cambiare idea: è stato un video pensato con il suo maestro. L’insegnante ha posto tanta fiducia il lui ed era certo che Alessio non avrebbe mai gettato la spugna. Da quel momento l’ex allievo di Amici 22 ha capito che ciò che voleva più di tutto era ballare.

«È essere legato a questo mondo che mi fa svegliare al mattino e mi fa essere felice di quella che è la mia vita. Quel video è stato anche fonte d’ispirazione per i provini che ho fatto quell’anno. Amici è nato da lì, è stato il punto di partenza».

Così Alessio Cavaliere di Amici 22 è riuscito a rialzarsi dopo un periodo difficile.