Andrea Sanna | 9 Settembre 2023

Grande Fratello

Nel nuovo promo, a pochi giorni dall’inizio, in onda in TV ecco le prime immagini della nuova Casa del Grande Fratello

La nuova Casa del Grande Fratello

Tra due giorni il Grande Fratello tornerà a tenerci compagnia. C’è grande attesa nel pubblico, che non vede l’ora di scoprire tutti i segreti della Casa e dei suoi protagonisti. In attesa di conoscere chi saranno tutti i partecipanti di questa edizione, abbiamo le prime immagini del loft che li ospiterà.

Nel nuovo promo in onda sulle reti Mediaset, vediamo Alfonso Signorini in compagnia di Cesara Buonamici. Il conduttore e l’opinionista di questa edizione del Grande Fratello oltre a dare appuntamento a lunedì sera con la prima serata, mostrano in anteprima ai telespettatori qualcosa legato alla nuova Casa:

“Tutto è pronto nello studio del Grande Fratello. Adesso state vedendo le primissime immagini della nuova Casa che presto si riempirà di tante storie e nuove emozioni”, ha ricordato Alfonso Signorini nel promo. “Ma soprattutto ho qui con me la mia meravigliosa compagna di viaggio, Cesara Buonamici. Noi siamo pronti, ci siamo. Tra poco conoscete i nostri concorrenti. Mancate voi che siete davvero l’ingrediente principale”.

Con queste parole quindi Alfonso Signorini e Cesara Buonamici hanno dato appuntamento a lunedì con il Grande Fratello, in prima serata su Canale 5.

Il nuovo #GF sta per iniziare. Con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, da lunedì in prima serata su Canale5 pic.twitter.com/ULNIbD3C4e — trashtvstellare (@tvstellare) September 8, 2023

Sbirciando dunque il led dello studio (anche lui rinnovato) notiamo una parte del salone, ma anche la stanza da letto. Spicca la differente disposizione dei letti e della stessa camera, con un richiamo al passato. A noi personalmente ha ricordato un po’ la disposizione dei letti dell’edizione numero 10 del reality show. Un piccolo spoiler arriva anche dal confessionale del Grande Fratello, che conserva la sua poltrona color oro.

Altra cosa che balza all’occhio sono i divani davvero molto particolari. La Casa del Grande Fratello è davvero molto colorata anche in questa edizione. Sembra essere dotata di pareti tridimensionali e un ambiente confortevole per i concorrenti che ne faranno parte.

Insomma non ci resta che attendere lunedì!