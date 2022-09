Amici 22 – i fan di Mattia sono furiosi

L’attesa è finita e Amici 22 ha finalmente aperto le porte ai ragazzi. Tra gli allievi ritroveremo anche Mattia Zenzola. Nella scorsa edizione è stato costretto a lasciare anticipatamente il talent a causa di un guaio fisico. Il ballerino però non si è perso d’animo e dopo la ripresa dall’infortunio ha deciso di ripresentarsi alle audizioni. Superati i casting ha così ottenuto il banco, come reso noto dalle anticipazioni.

Dunque durante l’appuntamento pomeridiano di oggi, che apre così il nuovo anno accademico, i fan di Mattia Zenzola si auguravano che, oltre alle inquadrature di tanto in tanto, potessero anche assistere al suo ingresso. Purtroppo però i supporter del ballerino dovranno avere un po’ di pazienza ancora, poiché la puntata si è interrotta con l’esibizione di Tommy Dali, al quale è stato assegnato un banco ed è stato fortemente voluto da Rudy Zerbi.

Il poco spazio dedicato a Mattia Zenzola quest’oggi ha fatto infuriare alcuni fan, che sui social si sono detti davvero molto delusi.

ci sentiamo così pic.twitter.com/Glqg7JX5S5 — Mattia Zenzola (@Obvsessmaljk) September 18, 2022

contando che anche l’anno scorso è stato sfruttato e trattato di merda dalla produzione per l’infortunio, almeno un po’ di rispetto potevano mostrarlo e farlo esibire nella puntata non nel daytime di due giorni dopo.

è semplicemente una questione di principio io boh — auro🌶; -14 (@luvmakwe) September 18, 2022

C’è anche chi ha detto che guarderà soltanto le parti dedicate a lui e tralascerà il resto della trasmissione. Altri utenti, invece, hanno preso la decisione della regia di rimandare l’ingresso di Mattia Zenzola con un po’ più filosofia. Si sono comunque detti felici di averlo rivisto nella scuola e in attesa di poter riconquistare il suo posto.

Che dire …nonostante tutto, l'importante è averti rivisto sereno e felice

Ora aspettiamo con ansia martedì per vederti dopo tanti mesi riprenderti tutto @MattiaZenzola 🤍 #Amici22 pic.twitter.com/MkFRsXscdw — ari☁️ (@aari__03) September 18, 2022

purtroppo non lo abbiamo visto ballare e ci tocca aspettare martedì, ma lo abbiamo rivisto ridere.

rivederlo splendere, è stata quella cosa che mi ha scaldato il cuore e l'anima.🥹

sempre qui con te amore mio!🤏🏻🤍#mattiazenzola #amici22 #mattia @MattiaZenzola @NinniGiulia pic.twitter.com/Drhke0o38V — mattia_is_magic (@_francesca__01_) September 18, 2022

Anche Christian Stefanelli, grande amico di Mattia Zenzola, come abbiamo raccontato in un precedente articolo non sembra essere rimasto granché felice di come la puntata di oggi si sia conclusa. Si dovrà dunque attendere martedì con la prossima puntata di Amici 22 per vedere il ballerino prendere finalmente la maglia.

