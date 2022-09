Chi è Mattia Zenzola di Amici 22? Età, vita privata e Instagram

Tutte le informazioni sul ballerino di Amici 22 Mattia Zenzola, dalla biografia alla vita privata, quanti anni ha, i social e Instagram.

Chi è Mattia Zenzola

Nome e cognome: Mattia Zenzola

Data di nascita: 15 gennaio 2004

Luogo di nascita: Bari

Età: 18 anni

Segno Zodiacale: Capricorno

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: studente, ballerino e insegnante di zumba

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: non sembra avere tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @mattia_zenzola

Profilo TikTok: @mattia.zenzola

Mattia Zenzola età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Mattia Zenzola, uno degli allievi di Amici 22 nella sezione ballo. Mattia è nato a Bari il 15 gennaio 2004. Ha quindi 18 anni di età ed è del segno zodiacale del Capricorno. Vive in un paese in provincia di Bari. Non abbiamo informazioni circa la sua altezza e il suo peso. E per quanto riguarda i tatuaggi sembra non averne di visibili sul corpo.

Non abbiamo informazioni su eventuali gare di ballo a cui Mattia Zenzola ha partecipato e se ne ha vinta qualcuna. Ma possiamo dirvi che oltre a studiare e ad essere ballerino, tiene anche lezioni di zumba online.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata e sentimentale, ci si chiede se Mattia Zenzola abbia o no la fidanzata o se è single. Purtroppo non abbiamo informazioni a riguardo. Sembra però che non sia fidanzato.

Caratterialmente si descrive come un ragazzo molto indeciso, ha anche difficoltà a scegliere tra due magliette da indossare. Ma allo stesso tempo è molto determinato. Infatti se ha un obiettivo fa di tutto per raggiungerlo.

Dove seguire Mattia di Amici 22: Instagram e social

Adesso che conosciamo meglio chi è Mattia Zenzola di Amici 22, è possibile seguirlo sui social? Ovviamente sì e vi segnaliamo subito il suo profilo Instagram.

Il profilo contiene tantissime sue foto. Ma soprattutto ci sono soprattutto i video in cui balla latino-americano in coppia o da solo. E anche video mentre balla zumba.

Inoltre ha un profilo Tik Tok dove ci sono tanti suoi balletti.

Carriera

Si è appassionato alla danza sin da bambino e si è voluto specializzare nel ballo latino-americano e nella zumba.

A tal proposito già a 11 anni era nello staff di Beto Perez, il creatore della zumba. Questo è potuto accadere anche grazie agli insegnamenti della madre che è appunto insegnante di zumba.

Mattia Zenzola ad Amici 21

Il 19 settembre 2021 è iniziato Amici 21, dopo il grandissimo successo dello scorso anno. E nella prima puntata si è iniziata a formare la classe. Tra i ragazzi che sono arrivati a presentarsi davanti ai professori, nella categoria Ballo c’è Mattia Zenzola.

Lui si è esibito in studio insieme ad altri due ballerini di latino-americano, poiché il banco per questa disciplina è uno solo al momento. Raimondo Todaro è rimasto colpito da lui e da un altro ballerino: Nunzio. Così ha chiesto a Maria De Filippi una settimana di tempo per rifletterci , lavorando con i due ragazzi e poi decidere.

Così Mattia è riuscito a proseguire il suo cammino, per interrompersi a poco dal serale, a causa di un brutto infortunio.

Il ritorno ad Amici 22

Dopo aver superato l’infortunio, Mattia Zenzola torna nella scuola di Amici 22. A volerlo fortemente Raimondo Todaro che, come promesso, gli ha concesso una seconda chance.

Ora sta a Mattia conservare il banco e riuscire ad arrivare fino in fondo.

Gli allievi di Amici 2022

Ad Amici 22 arrivano nuovi talenti. La classe è in continua evoluzione, a causa di prove e sfide che potrebbero compromettere la loro permanenza nella scuola.

Al momento, oltre Mattia Zenzola, questi sono gli allievi che hanno ottenuto il banco:

Canto

Aaron

Andrea Mandelli

Federica Andreani

Giovanni Cricca

NDG

Niveo (Marco Fasano)

Piccolo G

Tommy Dali

Wax

Ballo

Asia Bigolin

Gianmarco Petrelli

Ludovica Grimaldi

Maddalena Svevi

Mattia Zenzola

Megan Ria

Ramon Agnelli

Rita Pompili (Rita Danza)

Samuele Segreto

Samuel Antinelli

Il percorso di Mattia Zenzola ad Amici 22

Dal 18 settembre 2022 i fan di Mattia Zenzola potranno seguirlo in questa nuova avventura ad Amici 2022. In questo paragrafo, passo passo, vi racconteremo il suo percorso nella scuola.

