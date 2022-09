Amici 22, l’ingresso di Mattia Zenzola posticipato

Durante il pomeriggio di oggi Amici 22 è tornato in onda su Canale 5 con la formazione della classe. Come avevamo già appreso e confermato dalle anticipazioni, Mattia Zenzola ha ottenuto il banco. Per chi non lo ricordasse il giovane ballerino ha fatto parte della scorsa edizione del talent show. A poco dal serale è stato costretto a lasciare. Un guaio fisico, infatti, nonostante i giorni di riposo, ha costretto Mattia a fare un passo indietro. Così ha abbandonato la scuola di Amici su consiglio medico e seguito un’adeguata cura.

Raimondo Todaro gli aveva promesso che quest’anno un banco ad Amici sarebbe stato il suo. Mattia Zenzola, quindi, dopo essersi ripreso dal problema fisico, è tornato nuovamente per i casting del programma, ottenendo così la maglia. Grande gioia da parte dei fan e del suo amico Christian Stefanelli, che sui social gli ha dedicato un post:

“Ci siamo, è il tuo giorno fratello mio lo aspettavi, lo aspettavo e lo aspettavamo. In bocca al lupo e riprenditi ciò che è tuo”, ha scritto Christian qualche giorno fa. Dopo aver appreso dell’ingresso del suo caro amico ad Amici 22. Il ballerino, quindi, così come tutti i fan, parenti e amici di Mattia Zenzola, questo pomeriggio si è accomodato davanti alla TV per seguire la prima puntata.

Nonostante l’attesa, però, l’ingresso di Mattia Zenzola è stato posticipato alla prossima puntata di Amici, che vedremo in onda martedì (dato che domani a causa dei funerali della Regina Elisabetta la striscia pomeridiana del talent non dovrebbe andare in onda). Christian, che come dicevamo, ha sostenuto da casa il suo amico, non sembra averla presa benissimo e ha detto di essere davvero molto arrabbiato sui social.

Sto nero — Christian Stefanelli (@turbojr_) September 18, 2022

I fan di Mattia Zenzola si sono detti d’accordo con Christian Stefanelli e sono rimasti dispiaciuti di non aver assistito ala consegna della maglia e dunque del suo ingresso ad Amici 22.

