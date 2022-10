Chi è Tommy Dali di Amici 22? Età e Instagram

Tutte le informazioni sul cantante di Amici 22 Tommy Dali, dalla biografia alla vita privata, quanti anni ha, il vero nome, i social e Instagram.

Chi è Tommy Dali

Nome e cognome: Tommaso Daliana

Nome d’arte: Tommy Dali

Data di nascita: è nato nel 1999

Luogo di nascita: Firenze

Età: 23 anni

Segno Zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi sulle braccia

Profilo Instagram: @tommyd4li

Spotify: Tommy Dali

Tommy Dali età, vero nome e biografia

Conosciamo meglio chi è Tommy Dali, uno degli allievi di Amici 22 nella categoria canto, partendo dalla sua biografia. Il vero nome è Tommaso Daliana, è nato a Firenze (precisamente in zona Campo di Marte), nel 1999. Ha 23 anni di età, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta e nemmeno il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni neanche circa la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, invece, ne ha alcuni sulle braccia, in prevalenza scritte o disegni non grandissimi.

La sua passione per la musica nasce fin da quando era giovanissimo. Così ha iniziato a esibirsi e in poco tempo è riuscito a farsi un nome nella scena locale ma anche al di là dei confini della sua città natale.

Vita privata

Della vita privata e sentimentale di Tommy Dali non si sa praticamente nulla. Non sappiamo quindi se abbia o meno una fidanzata. Dai profili social sembra single.

Dove seguire Tommy Dali: Instagram e social

Adesso che conosciamo meglio chi è Tommy Dali di Amici 2022, è possibile seguirlo sui social? Ovviamente sì e vi segnaliamo subito il suo profilo Instagram che ha qualche migliaio di utenti, essendo lui già un po’ conosciuto.

Per ascoltare i suoi brani, invece, vi invitiamo a seguire il suo profilo Spotify.

Carriera

La carriera vera e propria di Tommy Dali inizia con la pubblicazione dell’EP Personale, prodotto dal collettivo Marquis e accompagnato dal singolo Lacrime&Diamanti, un brano che racconta l’emotività di un ragazzo di vent’anni, una persona sensibile che ha voglia di sentirsi adulto ma che si lascia prendere ancora dall’amore con una forza spesso impossibile da gestire.

Il suo genere è rap e R&B e presto ha conquista presto un posto nel roster dell’etichetta Thaurus. In poco tempo entra nel panorama mainstream, conosce Rkomi e lo affianca in un tour estivo. I due sono diventati inseparabili e per questo Tommy è finito tra i featuring di Taxi Driver, l’album del 2021 di Rkomi, con il brano Solo con me.

In generale Tommy vanta nel suo repertorio collaborazioni importanti e brani prodotti da artisti come Shablo e Mace.

Album

Personale (EP) – 2019

Canzoni

Lacrime & Diamanti – 2019

’99 – 2019

Smoking Gold– 2019

Nebbia – 2019

Vento feat Marquis – 2019

Primo bar feat Marquis – 2019

Nero Polaroid feat Marquis – 2020

Pimper’s Paradise feat Shalbo – 2020

Versus feat Sissi – 2020

Vernice feat Roshelle e Marquis – 2020

Come i grandi feat Shalbo – 2021

Solo con me feat Rkomi – 2021

Rasoi feat Andrea Blanc – 2022

Tommy Dali ad Amici 22

Nel 2022 Tommy Dali decide di partecipare ad Amici 22 e nella prima puntata in onda il 18 settembre riesce a conquistare un banco nella scuola. A darglielo è il professore Rudy Zerbi.

Gli allievi di Amici 22

Per Amici 22 nella prima puntata sono entrati 19 allievi tra canto e ballo. La classe può cambiare in qualsiasi momento prima del serale tra sfide, sostituzioni e nuovi ingressi. Ma vediamo quali sono tutti gli allievi della scuola.

Canto

Aaron

Andrea Mandelli

Federica Andreani

Giovanni Cricca

NDG

Niveo (Marco Fasano)

Piccolo G

Tommy Dali

Wax

Ballo

Asia Bigolin

Claudia Bentrovato

Gianmarco Petrelli

Ludovica Grimaldi

Maddalena Svevi

Mattia Zenzola

Megan Ria

Ramon Agnelli

Rita Pompili (Rita Danza)

Samuele Segreto

Samuel Antinelli

Il percorso di Tommy Dali ad Amici 22

Il percorso di Tommy Dali ad Amici 2022 inizia nella prima puntata del pomeridiano in onda domenica 18 settembre. Il cantautore si è esibito in studio e Rudy Zerbi gli ha dato un banco e lui si sta pian piano facendo conoscere attraverso la musica.

