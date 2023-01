NEWS

Andrea Sanna | 22 Gennaio 2023

Amici 22

C’è del tenero tra i due allievi di Amici 22?

Il rientro di Cricca nella scuola di Amici 22 è stata una delle sorprese di questa edizione del talent show. Giovanni, questo il suo nome di battesimo, ha riconquistato la maglia vincendo la sfida con Valeria Mancini, la quale a sua volta è tornata a casa dopo il famoso Capodanno-gate. Ma tornato dai suoi compagni, il ragazzo ha rivelato di aver avuto un faccia a faccia con la sua ormai ex fidanzata. Ecco l’estratto gentilmente raccolto da BlogTivvù:

“Mi dice ‘voglio stare con te’. Ma la mattina dopo mi guarda e mi fa ‘dobbiamo parlare’. Mi ha detto, ‘chiariamo sta situazione, perché ti vedo e ti sento distante e freddo’. Abbiamo parlato e lei mi ha chiesto ‘ti interesso ancora come prima, provi ancora qualcosa?’. Tutte ste cose qui”.

E ancora il cantante di Amici 22 a riguardo ha rivelato: “E io non potevo dirle di sì. Quindi anche lei mi ha detto che era da un po’ perché non ci sentivamo da settembre e ci sentivamo dieci minuti al giorno, e quindi mi ha detto: ‘mi stavo abituando a vivere da sola. Il tuo arrivo improvviso mi sta scombussolando la vita, di nuovo’. Quindi mi ha detto ancora ‘voglio che siamo convinti tutti e due’. Allora stoppiamola qui. Perché di forzare sta cosa non ha senso”.

A quanto pare, quindi, Cricca di Amici 22 dovrebbe essere nuovamente single. Ma c’è un ma, perché i fan della trasmissione hanno raccolto alcune immagini che vedrebbero il giovane artista molto vicino a Isobel.

COME ABBIAMO FATTO A NON ACCORGERCENE PRIMA DI CRICCA E ISOBEL

TUTTO TORNA

PER ME È UN GRANDE SI#amici22 pic.twitter.com/jmZsEg4X1r — |Giulietta🩰&Strangis🎸🏆|-🫶🏻🛳 (@amicidimaria21) January 21, 2023

Il web è certo che tra Cricca e Isobel di Amici 22 ci sia del tenero. Vedremo se l’intuizione del pubblico si concretizzerà o tra loro resterà solo una bella amicizia. In ogni caso i telespettatori sognano in grande e sembrano sperarci!