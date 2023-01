NEWS

Nicolò Figini | 22 Gennaio 2023

Amici 22

L’espediente della regia ad Amici 22

Oggi pomeriggio è andata in onda la nuova puntata di Amici 22 e abbiamo visto un susseguirsi di vari avvenimenti. Isobel è riuscita ad ottenere la maglia del Serale dopo essere arrivata prima nella gara di ballo e aver affrontato l’esame davanti alla Celentano. Inoltre, sempre la professoressa ha voluto prendere sotto la sua ala protettrice Paky, sfidante di Samu in una gara per l’eliminazione. Ovviamente non poteva mancare il momento dello scontro tra Alessandra e Rimondo Todaro.

Prima di tutto Maria De Filippi ha mandato in onda un video in cui veniva riassunta la situazione. Mattia è andato dalla Celentano per chiederle dei consigli sul ballo senza informare Todaro. Quest’ultimo si è risentito del gesto del suo allievo e lo ha ripreso, usando anche parole abbastanza dure. Mattia, però, non pensa di aver fatto nulla di male e anche Alessandra la vede allo stesso modo. Quello che dispiace al suo insegnante, però, è che a differenza di Samuel lui non sia andato prima da lui per chiedergli il permesso.

Fatto sta che la discussione su chi avesse ragione è andata avanti per davvero tanto tempo. A un certo punto, infatti, sullo schermo è comparso un messaggio di chi ha montato la puntata: “La discussione si protrae per dieci minuti“. E il video viene velocizzato. Poi torna a velocità normale e la De Filippi afferma che non può spendere altro tempo sull’argomento perché deve far esibire altre persone. Tuttavia i professori di Amici 22 non i fermano e la lite prosegue per altri dieci minuti, sempre venendo mandata avanti veloce. Qui sotto il video.

HANNO VELOCIZZATO 10 MINUTI DI DISCUSSIONE MI SENTO MALE#amici22 pic.twitter.com/qsELsN8WjW — romina🌙| la piadinarer (@semiguardiicosi) January 22, 2023

Un espediente che ha fatto divertire gli spettatori di Amici e che non si era ancora mai visto prima di oggi. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Nel mentre seguiteci per non perdervi tante altre news.