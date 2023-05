NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Maggio 2023

Amici 22

I finalisti di Amici 22 fanno un simpatico scherzo a Isobel per il suo compleanno: ecco cosa è accaduto in casetta

Lo scherzo per Isobel ad Amici 22

Mancano ormai pochi giorni alla finale di Amici 22, e a breve dunque scopriremo chi sarà a vincere il talent show di Maria De Filippi. Sabato sera, nel corso della semifinale, sono così stati eletti i 4 finalisti, che sono Isobel, Mattia, Angelina e Wax. A essere eliminati a un passo dall’ultima puntata sono stati invece Maddalena (che tuttavia ha ricevuto una proposta di lavoro) e Aaron. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà domenica sera e chi sarà a trionfare, nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha fatto divertire il web.

In questi giorni Isobel ha festeggiato il suo compleanno e a quel punto i finalisti hanno deciso di fare uno scherzo alla ballerina. Inizialmente Mattia, Angelina, Wax e Benedetta hanno telefonato alla mamma dell’allieva della Celentano per chiederle quale fosse il suo dolce preferito. Successivamente è partito lo scherzo vero e proprio.

I ragazzi di Amici 22 infatti hanno fatto credere a Isobel che Mattia si fosse innamorato di lei! A quel punto la ballerina, dopo aver parlato con Angelina, ha deciso di avere un confronto con Zenzola. L’allievo di Todaro così per qualche minuto ha finto di provare dei sentimenti per Isobel, che nel mentre è rimasta senza parole. Poco dopo però i ragazzi hanno rivelato la verità alla Kinnear che è così scoppiata a ridere.

Uno scherzo che Isobel non dimenticherà facilmente 😂✨ #Amici22 pic.twitter.com/q01Nf3qd6H — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 8, 2023

Come se non bastasse Mattia, Angelina, Wax e Benedetta hanno stupito Isobel con una torta, con tanto di palloncini. La ballerina ha anche ricevuto un messaggio di auguri dai suoi genitori, che non vede ormai da diversi mesi. Il web intanto si chiede se sarà proprio la Kinnear a vincere il talent show di Maria De Filippi, essendo una delle allieve più amate e sostenute di questa edizione. Non resta che attendere domenica però per scoprirlo.