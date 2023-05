NEWS

Andrea Sanna | 8 Maggio 2023

I vincitori dei prof di Amici 22

Questo pomeriggio su Canale 5 è andato in onda uno speciale su Amici 22 dove abbiamo potuto non solo ascoltare le parole degli eliminati Maddalena e Aaron, ma anche le impressioni dei finalisti e cosa pensano i prof di ognuno di loro. Chi dovrebbe vincere la trasmissione?

I primi a svelare le loro impressioni sono stati Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. I due professori hanno designato come vincitrici Isobel per il ballo e Angelina per il canto. Per la maestra di Amici 22 la ballerina oltre ad avere un talento spiccato è anche molto versatile e ha espresso delle parole al miele per lei: “È una grande lavoratrice, ha tutto. Ha il carattere, dovrebbe vincere questa trasmissione. Se lo merita”.

Dello stesso avviso anche Rudy Zerbi, che ha però aggiunto anche il nome di Angelina, come dicevamo: “Mi permetto di citare anche il nome di Angelina. Per tutto l’ho ammirata e ascoltata. I cantanti sono tanti, ma gli artisti sono pochi. Angelina è un’artista già da ora, vive e sa cos’è la musica. Dalla testa ai piedi è musica. Mi piace quel che fa e i suoi inediti. Sarebbe una bellissima cosa se vincesse Amici per lei e per la musica”. Alessandra Celentano si è detta d’accordo con il collega di Amici 22.

In ogni caso i due insegnanti hanno fatto i complimenti anche a Mattia, che la maestra Celentano trova molto migliorato e bravo nel suo stile e Wax. In questo caso Rudy ne riconosce il grande talento, l’originalità nei pezzi ed esibizioni.

Si è passati poi ad Arisa e Raimondo Todaro, anche loro hanno detto il proprio pensiero. Chiaramente fanno il tifo per i loro allievi Wax e Mattia. Per la cantante il giovane artista è molto cresciuto nel suo percorso non solo vocalmente ma anche come persona. Todaro su Mattia, invece, ha spiegato che pensare a un anno fa, quando è uscito dalle stampelle e vederlo oggi in finale, è pazzesco. Ne ha sottolineato la bravura. Belle parole spese anche per Angelina e Isobel.

Infine Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono detti d’accordo nel fare il nome di Angelina per il canto. I due, non per essere di parte, ma è la più completa. Stesso discorso vale per Isobel, promossa da entrambi i professori come una grande professionista, completa e pronta al grande salto. Nonostante questo, per, hanno premiato anche la bravura di Wax e Mattia.

Solo domenica con la finale scopriremo chi sarà il vincitore di Amici 22.