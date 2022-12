Amici 22, Gianmarco accusa Maddalena: “Stavi con Mattia per i follower”

NEWS

Debora Parigi | 16 Dicembre 2022

Amici 22

Sria di tensione in casetta ad Amici 22, Gianmarco ha infatti detto a Maddalena che secondo lui lei stava con Mattia per i follower,

Il pensiero di Gianmarco su Maddalena ad Amici 22

Come abbiamo visto alcuni giorni fa, ad Amici 22 la storia tra i ballerini Maddalena e Mattia è finita. È stata lei a lasciare lui poiché sono sorti dei problemi tra loro (che non ci hanno mostrato nel dettaglio) e quindi l’allieva di Emanuel Lo gli ha detto che non poteva più andare avanti la storia tra loro. Lui ne ha preso atto, anche se c’è stato malissimo. E anche per lei non è stato certo un momento facile da superare.

Di questa cosa se ne sono accorti gli altri allievi della scuola e proprio nel daytime di oggi Gianmarco e Megan (che sono una coppia) ne hanno parlato. Lui ha saputo dalla fidanzata della chiusura di questo rapporto e ha detto che secondo lui Maddalena stava con Mattia per i follower. Ha aggiunto che c’erano sicuramente anche dei problemi, ma pensa anche che non ci fosse del sentimento così importante da parte di lei.

Quanto accaduto lo hanno saputo i diretti interessanti e anche tutti gli altri allievi di Amici 22 così in gradinata ne hanno parlato. Maddalena si è molto arrabbiata per quanto detto dal suo compagno. Mentre Gianmarco ha risposto che era semplicemente un suo pensiero e che altri pensano la stessa cosa. La differenza è che lui glielo dice in faccia e gli altri no. È venuto fuori che anche Samu pensa la stessa cosa.

Alla fine la ballerina si è alzata ed è andata a cucinare per poi essere raggiunta da Federica che le ha dato un abbraccio. Un po’ dopo, mentre in tanti erano intorno alla cucina a preparare la cena, Maddalena ha sentito il bisogno di allontanarsi da tutti e si è rifugiata nella sua stanza. In tanti le sono andati dietro con lei che, poi chiusa in bagno, ha iniziato a piangere fortemente.

