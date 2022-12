NEWS

Nicolò Figini | 11 Dicembre 2022

Amici 22

Ludovica eliminata da Amici 22

Nella puntata di oggi di Amici 22 Alessandra Celentano ha voluto vedere le classifiche delle gare di ballo unite in una sola classifica. Questo perché nel caso in cui Rita fosse stata l’ultima lei l’avrebbe eliminata. La ballerina, però, si trovava alla penultima posizione. In fondo c’era Ludovica, alunna di Emanuel Lo. Quest’ultimo non ha tenuto molto conto del risultato di cui abbiamo appena parlato. Tuttavia ha deciso di prendere una decisione molto sofferta.

Senza neanche metterla in sfida l’ha mandata via cercando di trovare le parole più giuste in modo da farla soffrire il meno possibile. Qui sotto il video in cui lo sentiamo dire quanto segue:

“Ho pensato bene alle cose che ci siamo detti. Sono passati tre mesi e stiamo andando verso il Serale. Ho conosciuto la vostra forza e le vostre debolezze. Alcuni di voi stanno andando avanti e altri stanno facendo fatica. Noi siamo chiamati a sostenervi ma anche a giudicarvi. Per potervi portare dove dovete arrivare. Naturalmente ti ho fatto entrare, ti ho sostenuta e voluta. Diciamo che in questo momento ho bisogno che la mia squadra sia compatta e forte, mentalmente e nella propria danza. Umanamente è difficilissimo, ma sono sicuro che troverai il tuo spazio. Oggi devi lasciare il tuo banco di Amici“.

Intorno a Ludovica si sono stretti gli altri allievi di Amici 22. Tutti con le lacrime agli occhi. La ballerina, anche se commossa, ha ringraziato tutti quanti per l’opportunità che gli è stata data. Sentendosi così amata dai compagni di viaggio e dal pubblico ha affermato di non provare nemmeno tristezza. Alla fine ha lasciato lo studio con un sorriso sulle labbra. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.