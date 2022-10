Gianmarco vince la sfida ad Amici 22

Siamo nel pieno di un’altra puntata di Amici 22, e anche oggi come al solito non mancano i colpi di scena. L’appuntamento domenicale è iniziato con l’eliminazione di Asia, che ha dovuto così lasciare la scuola e il banco del pubblico che le era stato assegnato due settimane fa. A seguire è stata la volta di Gianmarco di scendere in pista. In questi giorni infatti Raimondo Todaro ha assegnato un compito all’allievo di Alessandra Celentano, che ha suscito non poche polemiche. La performance tuttavia non ha convinto l’insegnante di latino, che ha così deciso di mandare il ballerino in sfida diretta.

A quel punto a entrare in studio è stato lo sfidante Cristian e a giudicare lo scontro è stato Garrison. Tuttavia Gianmarco è riuscito a vincere la sfida, ed è così tornato al suo banco. Nel mentre però sui social i fan del talent show di Maria De Filippi hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

Lo sfidante di Amici 22 Cristian, stando a quanto viene riportato sui social, sarebbe nientemeno che l’ex di Megan, che attualmente è impegnata proprio con Gianmarco! Il dettaglio ha fatto naturalmente scatenare gli utenti, e in molti hanno commentato con ironia l’accaduto.

Ma che altro accadrà nel corso della puntata di oggi? Non resta che attendere per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.