Chi è Megan Ria di Amici 22? Età, carriera e Instagram

La giovane ballerina Megan Ria fa parte della classe di questa nuova edizione di Amici 22. Non nuova al mondo della TV, l’allieva si mette alla prova nella scuola più famosa d’Italia. Conosciamola meglio: dall’età alla vita privata per passare a dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Megan Ria

Nome e Cognome: Megan Ria

Data di nascita: 2005

Luogo di nascita: Dovrebbe essere nata a Imola

Età: 17 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ballerina e modella

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Megan non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @riamegan

Megan Ria età, altezza e biografia

Dov’è nata Megan Ria di Amici e quanti anni ha? La ballerina e modella dovrebbe essere nata nel 2005 a Imola, anche se vive a Massa, in Toscana. L’età dunque è di 17 anni.

Non siamo in grado di dirvi però il suo segno zodiacale, dato che non abbiamo la data di nascita completa. Nulle a oggi anche le informazioni su altezza e peso.

Sappiamo anche che è di origini italo-cubane.

Vita privata

Della vita privata di Megan Ria di Amici 22 purtroppo non conosciamo granché.

Non sappiamo se sia o meno fidanzata. Dai social non traspare alcun tipo di informazione in merito. Se dovessimo avere qualche dettaglio in più, però, non esiteremo a informarvi.

Dove seguire Megan di Amici: Instagram e social

C’è la possibilità di poter seguire Megan Ria sui social? La ballerina di Amici è presente con un account privato su Facebook, dove conta anche qualche fanpage, e su Instagram.

In quest’ultimo sono davvero tanti i contenuti pubblicati. Da gare di danza per passare a scatti di shooting fotografici. O ancora momenti vissuti in programmi TV in compagnia di amici e colleghi o attimi di relax.

Il profilo della ballerina è davvero molto curato e aggiornato costantemente.

Carriera

Sebbene sia giovanissima, Megan Ria vanta già diverse partecipazioni ad alcuni programmi TV e qualche premio ottenuto grazie alla danza. Nella vita la giovane ballerina di Amici fa anche la modella, come si apprende dai suoi social.

In passato ha vinto 5 fasce durante il concorso “Una ragazza per il cinema”. Pensare che ha battuto ogni record perché non accadeva da più di 30 anni. Ha sfilato per diverse passerelle come Pitti Bimbo e non solo e la vediamo in diversi cataloghi di alcuni importanti brand, da Laura Biagiotti a Calvin Klein, Benetton, Guess e non solo.

Fa parte della Naima Academy per poi entrare nella Experience Company.

Elencare tutti i progetti a cui ha preso parte è complesso, ma cercheremo comunque di fare un quadro completo della situazione.

Chi ha incastrato Peter Pan

È il 2009 quando una piccola Megan Ria ha preso parte a Chi ha incastrato Peter Pan, il programma dedicato ai bambini condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Il Cantante Mascherato

Nel 2022 Megan di Amici ha fatto parte del corpo di ballo de Il Cantante Mascherato. Sui social appaiono alcune immagini e uno scatto insieme all’ex insegnante del talent, Vito Coppola.

Megan nel video di Elodie

In radio tutti abbiamo sentito suonare Tribale di Elodie, una delle canzoni che ci hanno accompagnati durante il 2022. Ma non tutti sanno che nel videoclip della cantante compare proprio Megan.

La giovane ballerina, infatti, è tra le protagoniste e danza a ritmo di musica.

Pensate che nel 2019, invece, è stata scelta per il videoclip di J-Ax e per il Festival Show 2019.

Battiti Live

Nel 2022 Megan ha avuto modo di mettersi in mostra, prima di partecipare ad Amici, anche a Battiti Live.

Qui ha condiviso il palco con alcuni ex allievi della scuola di queste edizioni. Tra cui Tommaso Stanzani, Cosmary Fasanelli e non solo!

Megan Ria ad Amici 22

Nonostante le diverse esperienze nel mondo dello spettacolo, Megan Ria ha deciso di partecipare ai casting di Amici 2022. Qui ha dato prova del suo talento e convinto Raimondo Todaro a concedergli una chance.

L’insegnante ha quindi pensato bene di darle un banco, ma precisando che inizialmente svolgerà un periodo di prova e dovrà convincerlo fino in fondo.

Dunque Megan ha una grossa occasione e dovrà sfruttarla a dovere.

Gli allievi di Amici 22

La classe di Amici 22 anche in questa edizione vanta numerosi talenti, divisi tra canto e ballo. Qui in elenco trovate tutti i cantanti di questa nuova stagione. Ecco chi sono:

Aaron

Andrea Mandelli

Federica Andreani

Giovanni Cricca

NDG

Niveo (Marco Fasano)

Piccolo G

Tommy Dali

Wax

Mentre la classe dei ballerini è composta da:

Asia Bigolin

Gianmarco Petrelli

Ludovica Grimaldi

Maddalena Svevi

Mattia Zenzola

Megan Ria

Ramon Agnelli

Rita Pompili (Rita Danza)

Samuele Segreto

Samuel Antinelli

Uno solo però riuscirà ad arrivare fino in fondo e vincere Amici 22, come accaduto nella precedente edizione a Luigi Strangis e agli altri ragazzi che hanno avuto modo di partecipare al talent.

I professori di Amici 2022

Cambiamenti anche nel cast di Amici 22. Dopo l’addio di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, vediamo l’ingresso di due nuovi insegnanti, tra cui una vecchia conoscenza. Eccoli tutti:

Alessandra Celentano

Raimondo Todaro

Emanuel Lo

Nel canto vediamo invece:

Rudy Zerbi

Lorella Cuccarini

Arisa

Come ogni anno i vari professori faranno valere le loro idee e non mancherà sicuramente qualche diatriba tra loro!

Il percorso di Megan Ria ad Amici 2022

Ad Amici 2022 il percorso di Megan Ria ha inizio il giorno 18 settembre. La ragazza, come abbiamo già detto, è stata presa “in prova” da Todaro, il quale vuole concederle una chance.

Ora sta a Megan dimostrare tutto il suo valore, come fatto durante tutti gli anni in cui pratica questa disciplina.

(IN AGGIORNAMENTO)

