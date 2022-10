Chi è Gianmarco Petrelli di Amici 22? Età e Instagram

Scopriamo chi è Gianmarco Petrelli, allievo di Amici 22. Tutto su età, carriera, vita privata e Instagram.

Chi è Gianmarco Petrelli

Nome e Cognome: Gianmarco Petrelli

Data di nascita: 1 marzo 2000

Luogo di Nascita: Roma

Età: 22 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: ballerino, modello

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: la data 2009 sul petto

Profilo Instagram: @gianmarcopetrelli

Gianmarco Petrelli età e biografia

Ad Amici 22 arriva anche l’allievo Gianmarco Petrelli. Il ballerino nasce a Roma il 1° marzo 2000. Di conseguenza ha un’età pari a 22 anni. Non abbiamo informazioni sull’altezza e il peso.

Anche della famiglia non conosciamo quasi nulla. Non sappiamo il nome della madre o del padre, ma dovrebbe avere un fratello di nome Filippo. Per quanto riguarda gli studi si è diplomato al liceo linguistico.

Passiamo, ora, alla vita privata di Gianmarco Petrelli prima di addentrarci nella sua nuova avventura ad Amici 22…

La vita privata: Gianmarco di Amici è fidanzato?

Ad oggi, purtroppo, non abbiamo molti dettagli sulla sua vita privata, in particolare sotto il punto di vista sentimentale. Non abbiamo idea se sia fidanzato oppure no. Non ne ha mai parlato nemmeno nei suoi profili social.

Dobbiamo, di conseguenza, supporre che sia single. Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile.

Dove seguire Gianmarco di Amici 22: Instagram e social

Dove seguire Gianmarco Petrelli durante Amici 22? Il ballerino ha una pagina Facebook che però non utilizza dal 2021.

Lo possiamo trovare, però, anche su TikTok con diversi video dedicati alla danza. Infine, su Instagram, lo vediamo sia ballare sia nella vita quotidiana.

Passiamo, adesso, alla carriera…

Carriera

La carriera di Gianmarco Petrelli ha inizio quando, mentre studia danza, intraprende la strada di modello con la Tao Models Agency.

Lavora anche come coreografo e, secondo quanto riporta anche il sito Donna Magazine, le presenta in diversi workshop. Cerca di ottenere un banco ad Amici 21 ma non riesce.

Entra, però, nel gruppo di ballerini di Alessandra Amoroso durante il concerto evento “Tutto accade a San Siro“. Partecipa anche allo spot TIM in occasione di Sanremo 2021.

Nel 2022 riesce a sedersi a uno dei banchi di Amici.

Amici 21

Gianmarco Petrelli aveva già partecipato ad Amici 21, tendando di ottenere un banco. Aveva sfidato Mattias Nigiotti, ma la professoressa Veronica Peparini ha preferito quest’ultimo. Su Instagram si può trovare il video della sfida e una dedica:

“Ovviamente quando da piccolo sogni di entrare ad Amici ti immagini tutt’altro e mai come quest’anno mi sentivo pronto ad affrontare tutto questo. Capita di ricevere un no, soprattutto quando non te lo aspetti ma per adesso va bene così”, ha detto Gianmarco Petrelli.

“In poco tempo ho capito tanto di me e della mia danza. Ho tanto da fare, tanto da dimostrare. Grazie veramente di cuore a tutte le persone che hanno speso del tempo per me. E Grazie a Maria, a tutta la grande famiglia di @amiciufficiale per avermi accolto e insegnato tanto.

Grazie @mattias_nigiotti per la tua genuinità e semplicità, orgoglioso di aver condiviso quel palco con te, goditi tutto e spacca. Grazie alla mia famiglia per aver sempre creduto in me e grazie a te, @claudia_laruccia per ricordarmi sempre chi sono“, ha concluso.

Gianmarco Petrelli ad Amici 22

L’avventura di Gianmarco Petrelli ad Amici 22 ha inizio in data 18 settembre su Canale 5, a partire dalle ore 14:00 circa.

Ad accoglierlo dentro la classe è la maestra Alessandra Celentano, la quale rimane molto colpita dalle sue doti.

Gli allievi di Amici 22

Vediamo, adesso, tutti gli allievi della scuola di Amici 22 oltre a Gianmarco Petrelli:

Aaron

Andrea Mandelli

Federica Andreani

Giovanni Cricca

NDG

Niveo (Marco Fasano)

Piccolo G

Tommy Dali

Wax

Asia Bigolin

Claudia Bentrovato

Gianmarco Petrelli

Ludovica Grimaldi

Maddalena Svevi

Mattia Zenzola

Megan Ria

Ramon Agnelli

Rita Pompili (Rita Danza)

Samuele Segreto

Samuel Antinelli

In studio ad Amici nel 2022 troviamo ancora Maria De Filippi. La disposizione dei professori, invece, cambia. Tra quelli di canto ci saranno Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Arisa. Per quanto riguarda il ballo, poi, vedremo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Il percorso di Gianmarco Petrelli ad Amici 22

Il percorso di Gianmarco Petrelli ad Amici 22 comincia domenica 18 settembre 2022. A sceglierlo per entrare dentro il talent ci ha pensato Alessandra Celentano. Vedremo se riuscirà ad arrivare fino alla fase del Serale. Continuate a seguirci.

IN AGGIORNAMENTO

Novella 2000 © riproduzione riservata.