Garrison sul suo coming out con Maria De Filippi

Nella puntata di oggi di Amici 22 abbiamo visto una sfida immediata tra Gianmarco e lo sfidante Christian. Il primo, infatti, non piace a Raimondo Todaro. Quest’ultimo gli ha dato un compito. Non avendolo superato, però, lo ha mandato in sfida diretta nel bel mezzo dell’appuntamento pomeridiano. A giudicare si è presentato Garrison, il quale ha decretato proprio Gianmarco come vincitore. Ma il punto è un altro.

Prima di tutto Maria De Filippi ha mandato un video in cui sono stati elencati i successi nella carriera del coreografo. Alla fine entra il ballerino dal dietro le quinte con le lacrime agli occhi: “Ma volevi farmi piangere?“. La conduttrice replica: “Ma no, scemo, lo facciamo con tutti gli ospiti“. La presentatrice ha aggiunto: “Ho visto la tua intervista a Verissimo“. E l’altro: “Hai visto, ho fatto coming out“. Ridendo, allora, Maria, ha proseguito con: “Eh ma lo sapevo già, lo sapevo da un po’“.

Una battuta in riferimento alla sua omosessualità, per via del fatto che è una delle poche volte in cui ha raccontato dei suoi amori passati. In particolare, come riporta anche il sito FanPage dell’accettazione di sé e dei sentimenti verso un uomo più grande a 19 anni:

Non ho mai avuto problemi di bullismo. Ho accettato quando avevo 19 anni, per la prima volta mi sono innamorato di un uomo. Quando ho capito questa cosa mi sono detto, ok dai, un problema in meno. […] Fidanzati 4, storie serie poche, storielle beh, sono stato giovane anche io. Cercavo sempre una persona che mi insegnava qualcosa, mi sentivo indietro, cercavo qualcuno che mi illuminava, era quello importante, dovevo avere una persona che mi insegnava qualcosa nella vita. Ho sofferto, tantissimo, una tragedia. Non mangiavo, non dormivo, piangevo sempre. Anche Maria ha vissuto uno dei miei amori e mi disse che non potevo andare avanti così. Ora sono single e sto bene.

