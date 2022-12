NEWS

Nicolò Figini | 2 Dicembre 2022

Amici 22

Mattia Zenzola si confronta con Ramon e Gianmarco

Nella puntata di oggi del daytime di Amici 22 abbiamo visto Mattia Zenzola aprirsi con alcuni suoi compagni e cercare un confronto. Il tutto è partito nel momento in cui il ballerino stava rispondendo a una domanda nel corso di un’attività scolastica. A un certo punto alcuni di loro si sono messi a ridere e lui, trovandosi spaesato, ha chiesto: “Ma perché ridete, ragazzi? Io così non riesco, è brutto così“. In casetta, poi ha detto: “Ogni cosa che faccio devono sempre essere deriso. Sta diventando pesante. Si guardano e ridono. Non capisco il perché. Lo capisco anche, ma non vogliono ammetterlo“. NDG ha affermato di sentire la stessa cosa a volte e a cercato di consolarlo.

Successivamente si è messo anche a piangere ma quando si è ripreso ha provato a cercare un confronto con Gianmarco e Ramon. Lui vorrebbe soltanto delle scuse: “Non è la competizione, ma i gruppetti. Lo detesto“. Avvicinandosi a Gianmarco ha chiesto quale problema abbia con lui. La risposta: “Niente, te lo dimostra il fatto… Ma è un’impressione tua. Rita si è accorta di questa cosa? Per quanto mi riguarda non ho nulla contro di te“. Mattia pensa che lui segua la scia di altre persone. E poi si è rivolto a Ramon.

Mattia si sente deriso da alcuni suoi compagni e decide di confrontarsi con loro #Amici22 pic.twitter.com/UtmdZNTsIo — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 2, 2022

Secondo Samuel, lì presente, da quando c’è stato il provvedimento per le pulizie Mattia Zenzola sta ingigantendo la situazione nella sua testa. Secondo il primo Zenzola sarebbe troppo permaloso. A questo punto ha preso parola Ramon:

“Tutto è rivolto verso di me. Parto dal presupposto che non ti prendo in giro. Da quando è successa quella cosa si sono interrotti i rapporti tra noi. Non ti considero, non ti guardo proprio. Se ti senti preso in causa ogni volta non è colpa mia. Non andiamo d’accordo. Io non scredito nessuno“.

Qualche ora dopo Gianmarco cerca un chiarimento con Mattia #Amici pic.twitter.com/VASXOp5Je2 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 2, 2022

Secondo Mattia Zenzola a Ramon e ad altri nella casetta dà fastidio che lui venga tanto apprezzato dal pubblico. Ramon ha negato e la conversazione si è interrotta con un nulla di fatto. Tuttavia è riuscito a chiarire con Samuel e Gianmarco. Seguiteci per altre news. QUI la puntata completa.