Amici 22, Isobel e Maddalena ottengono un contratto di lavoro

Vincenzo Chianese | 20 Aprile 2023

Amici 22

Gioia per le due ballerine di Amici 22

Mancano ormai pochissime settimane alla finale di Amici 22, e a breve dunque scopriremo chi sarà a vincere questa lunga edizione del talent show di Maria De Filippi. Oggi nel mentre si registra la sesta puntata del Serale, durante la quale ci sarà un’altra eliminazione. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, nel corso del daytime andato in onda poco fa su Canale 5 è arrivata una grande gioia per Isobel e Maddalena. I 4 ballerini ancora in gara infatti hanno sostenuto un vero e proprio provino con Daniel Ezralow, in collegamento da Los Angeles. Il coreografo sta preparando una tournée italiana e internazionale con lo spettacolo Open ed è alla ricerca di ben 8 nuovi ballerini.

Ramon, Isobel, Maddalena e Mattia hanno così affrontato delle prove di improvvisazione, per cercare di ottenere un contratto. Al termine delle esibizioni è arrivata così la lieta notizia, che ha lasciato il pubblico senza parole.

Ezralow ha infatti offerto un contratto di lavoro a Isobel e Maddalena! Le due ballerine così dopo la fine di Amici 22 avranno l’opportunità di lavorare con uno dei più grandi coreografi al mondo, e di certo tanta è stata la loro gioia. Ma non è finita qui. Daniel ha anche affermato di voler rivedere nuovamente Mattia e Ramon e non è escluso dunque che anche per loro arrivi un contratto.

Il pubblico intanto si chiede cosa accadrà nel corso della sesta puntata del Serale e chi invece dovrà lasciare il talent show a pochi passi dalla finale. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento col programma andrà in onda sabato 22 aprile su Canale 5, e anche stavolta non mancheranno tante emozioni.