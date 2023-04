NEWS

Nicolò Figini | 20 Aprile 2023

Ilary Blasi

Il presunto costo mensile della villa all’Eur di Ilary Blasi

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato degli ultimi sviluppi in merito al processo di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il calciatore, stando alla decisione del Tribunale civile di Roma, dovrà dare un assegno da 12.500 euro al mese per il sostentamento dei tre figli. Inoltre la conduttrice potrà vivere nella villa all’Eur. Tutto questo, si precisa però, avrà validità solo fino alla fine del processo, ovvero nel momento in cui verrà presa una decisione definitiva.

Oggi, tuttavia, è uscita una nuova indiscrezione in merito al costo mensile dell’abitazione. A parlarne è stato Il Corriere della Sera. Sulle sue pagine, infatti, si legge che Ilary potrebbe dover sostenere degli altissimi costi di gestione e si parlerebbe di 30mila euro al mese:

“Ilary Blasi potrà disporre come più le piace della mega-villa all’Eur a cui aveva già cambiato le serrature. Però dovrà pure pagarne — almeno in parte — gli altissimi costi di gestione e si parla di 30 mila euro al mese, mica spiccioli. Proporzionati a una gigantesca proprietà da 1.500 metri quadri, valore stimato sui 18 milioni, con 25 stanze, campi da tennis e da calcetto, parco, Spa, due piscine, telecamere e sofisticato sistema di sicurezza, dotata persino di un macchinario per la separazione automatica della spazzatura”.

Ovviamente si tratta solamente di un rumor. Non sappiamo se questo sia effettivamente il costo che dovrà sostenere ogni mese la Blasi per prendersi cura della sua casa. Per il momento le notizie in merito alla separazione terminano qui.

Non appena avremo a disposizione nuovi aggiornamenti non esiteremo a informarvi. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.