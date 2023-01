NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Gennaio 2023

Amici 22

Isobel accede al Serale di Amici 22

Non mancano le emozioni oggi ad Amici 22. La puntata è iniziata con la sfida di Samu e Paky, che a sorpresa per volere di Alessandra Celentano ha comunque ottenuto un banco all’interno della scuola. Successivamente sono partite le sfide di canto e di ballo, per guadagnarsi l’accesso al Serale, che come sappiamo partirà a marzo. Solo la scorsa settimana a ricevere la maglia d’oro è stato Ramon, che si è così confermato essere il primo allievo di questa edizione ad accedere alla fase finale del talent show di Maria De Filippi.

Oggi così a posizionarsi al primo posto, per quanto riguarda il ballo, è stata Isobel, che per la seconda volta ha vinto la gara. La Celentano ha così pensato al da farsi e ha deciso di far esibire in diverse prove la sua allieva, per metterla alla prova. Alla fine della performance così è arrivata una grande gioia per l’alunna della scuola.

Alessandra Celentano ha infatti deciso di consegnare la maglia d’oro a Isobel, che è così diventata la seconda allieva ad accedere al Serale di Amici 22. La ballerina nel mentre visibilmente emozionata ha ringraziato la sua maestra e coloro che in queste settimane la stanno supportando e sostenendo. A quel punto Maria De Filippi ha rivelato che Isobel sarebbe dovuta entrare all’interno della scuola a settembre, avendo superato tutti i casting. Tuttavia all’epoca l’allieva della Celentano non parlava ancora italiano e così è stato deciso di rimandare il suo ingresso. La ballerina nel frattempo in questi mesi ha frequentato un corso di italiano per poter imparare almeno le nozioni basilari della nostra lingua, ed è poi tornata ai casting del talent show.

Ma cosa accadrà nelle prossime settimane e chi riuscirà ad accedere al Serale? Non resta che attendere per scoprirlo.