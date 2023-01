NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Gennaio 2023

Amici 22

Paky entra ad Amici 22

Anche oggi non mancano le emozioni ad Amici 22. Dopo le tensioni della scorsa settimana, la puntata è iniziata con la sfida immediata di Samu. Come sappiamo il ballerino ha ricevuto un provvedimento disciplinare per via dei fatti accaduti a Capodanno. Inizialmente tuttavia la giudice esterna, non riuscendo a prendere una decisione tra Samu e il suo sfidante Paky, ha deciso di congelare momentaneamente lo scontro, rimandandolo proprio a oggi.

La puntata è così partita con l’attesa sfida, che ha tenuto il pubblico e il web col fiato sospeso. Anche in questo caso però la giudice è apparsa in estrema difficoltà, avendo trovando entrambi i ragazzi preparati e all’altezza della situazione. A quel punto però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha lasciato tutti senza parole.

A intervenire è stata infatti Alessandra Celentano, che sorprendendo tutti ha chiesto di poter avere Paky nella sua squadra, volendo fortemente. Gli altri insegnanti hanno così appoggiato la richiesta della prof, e così Paky è entrato ufficialmente a far parte della scuola di Amici 22. Samu tuttavia, non avendo vinto la sfida, la prossima settimana dovrà affrontare un nuovo scontro, e solo se riuscirà a trionfare riavrà la sua maglia.

Nel mentre anche oggi gli allievi proseguono la corsa al Serale e potrebbero non mancare dei colpi di scena. Continuate a seguirci dunque per tutte le altre news sul talent show di Maria De Filippi, e non solo.