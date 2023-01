NEWS

Nicolò Figini | 22 Gennaio 2023

Il video della caduta di Gianni Sperti ad Amici

Oggi, domenica 22 gennaio 2023, è andata in onda una nuova puntata di Amici e tra i giudici di ballo abbiamo visto Francesco Mariottini. Forse non ve lo ricordate, ma lui è stato uno degli allievi del talent durante la settima edizione e tra i preferiti di Alessandra Celentano. Quell’anno la vittoria se la è aggiudicata Marco Carta, ma subito dopo l’esperienza il ballerino si è fatto strada nel campo della danza. Ha iniziato a lavorare per varie importanti compagnie e per un certo periodo di tempo è tornato anche come professionista nel talent.

Di certo è migliorato molto, ma in queste ore sul web sta girando un video all’interno del quale possiamo vedere una sua esibizione. Nel filmato qui sotto lo si stava esibendo in una coreografia con Gianni Sperti. Quest’ultimo, dal 2006 al 2009, ha fatto parte del corpo di ballo del programma ma in questo caso se l’è vista molto brutta. Come possiamo vedere, Gianni stava danzando con l’allievo e un’altra ballerina. Insieme a Francesco ha fatto una presa con la professionista, la quale è stata lanciata in aria ed è atterrata senza problemi.

ma che ne sapete voi di amici, il vero incubo erano le coreografie di steve lachance che si metteva sempre a lato della ballerina per prenderla nel caso cadesse perché faceva prese troppo difficili e tutto ciò è costato a gianni sperti una caduta in diretta MA CHE NE SAPETE VOI pic.twitter.com/8pgHye1N0g — CAM 💎 // FQ20 mon champ 😈 (@sonocancro) September 2, 2021

Subito dopo Francesco Mariottini ha fatto fare un salto all’indietro anche a Gianni Sperti. L’ex ballerino di Amici ha saltato, facendo però una rovinosa caduta a terra di faccia. Francesco si è subito preoccupato, portandosi le mani alla bocca, ed è corso di lui per capire se stesse bene. Nonostante tutto, però, Sperti si è rialzato e ha continuato a ballare la coreografia.

