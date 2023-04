NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Aprile 2023

Amici 22

Malgioglio vs la Celentano ad Amici 22

Anche stasera non mancano le emozioni ad Amici 22. Siamo infatti nel pieno della sesta puntata del Serale e come sempre i cantanti e i ballerini si stanno scontrando senza sosta. Tuttavia tra una sfida e l’altra non mancano anche delle accese liti, e poco fa a scontrarsi sono stati Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto. Nel corso della prima manche, come abbiamo visto, Arisa e Raimondo Todaro hanno deciso di sfidare proprio Rudy Zerbi e la Celentano. A scendere in pista sono stati così Ramon e Mattia, ma alla fine delle due performance a intervenire è stato Malgioglio, che ha criticato il ballerino affermando:

“Perché Ramon non ci sconvolge? Una danza thailandese, cinese, ma non devi sconvolgere solo me, ci sono milioni di persone che vorrebbero vederlo. Se rimane qui nelle prossime settimane fagli fare qualcosa di diverso. Lo vedo sempre saltellare come un giradischi rotto”.

A quel punto a intervenire furiosamente è stata Alessandra Celentano, che ha preso a spada tratta le difese di Ramon. Tra l’insegnante e Cristiano Malgioglio ad Amici 22 è così partita un’accesa lite, che è andata avanti per diversi minuti.

A vincere la sfida è stato però Mattia, e la squadra di Arisa e di Todaro ha vinto la prima manche, mentre proprio Ramon è finito all’eliminazione provvisoria.