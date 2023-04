NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Aprile 2023

Amici 22

I tre giudici di Amici 22 infiammano il web

È appena iniziata la sesta puntata del Serale di Amici 22 e anche stasera non mancheranno le emozioni. Nel corso della serata ci sarà infatti una nuova eliminazione e a breve sapremo chi dovrà lasciare il talent show di Maria De Filippi, a sole tre settimane dalla finale. Nonostante la puntata sia iniziata solo da una manciata di minuti, il pubblico è già in delirio, per via della performance dei tre giudici, che ha conquistato il web.

A sorpresa infatti Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio si sono esibiti a turno, e non sono mancate le emozioni. Il primo ha infatti cantato la celebre Your Song di Elton John. A seguire il ballerino si è esibito sulle note di Roxanne, e di certo la coreografia ha lasciato senza fiato i telespettatori. Infine il paroliere ha cantato Lady Marmalade, e anche in questo caso gli utenti sono rimasti estasiati.

La esibizioni dei tre giudici di Amici 22 in questi minuti stanno facendo discutere il web, e di certo si parlerà a lungo di queste bellissime performance. Il pubblico nel mentre si chiede cosa accadrà questa sera in studio e chi dovrà lasciare la scuola di Maria De Filippi.

Un inizio bomba per questa sesta puntata del Serale di #Amici22! 🤩✨ pic.twitter.com/E3bhO09b9g — Witty TV (@WittyTV) April 22, 2023

Non resta che attendere però per scoprirlo.