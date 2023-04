NEWS

Nicolò Figini | 29 Aprile 2023

Amici 22

Nel corso della prima manche, nella settima puntata di Amici 22, abbiamo assistito a un nuovo litigio tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo. La ragione è sempre la solita, ovvero un guanto di sfida lanciato per confrontare Isobel e Maddalena. Secondo la maestra, infatti, la sua allieva è superiore a quella dell’altro professore. Ecco, quindi, il motivo della lite.

In seguito, però, abbiamo esibirsi anche Mattia Zenzola, il quale ha ricevuto commenti positivi da parte di tutti e tre i giudici. Ovviamente anche il pubblico lo ha apprezzato molto, ma il parere dei giurati ha un certo peso per quanto riguarda la gare e tutti sono stati d’accordo nel fatto che il ballerino è molto potente e a fuoco.

A intervenire, inoltre, è stato Cristiano Malgioglio, il quale ha affermato che è lo stesso Mattia a essere il fuoco. Parole che, sena ombra di dubbio, avranno fatto molto piacere all’allievo di Amici 22. Vedremo come andrà avanti la gara per lui e tutti gli altri concorrenti.

Voi che cosa ne penate? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, però, non smettete di seguirci per non perdervi tante altre news su Amici 22 e molto altro ancora. Noi vi terremmo aggiornati mano a mano che la puntata andrà avanti. Per vedere l’appuntamento completo vi consigliamo di accedere alla piattaforma streaming gratuita Mediaset Infinity.