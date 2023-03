Wax su Aaron: “Lui è un cantante, io un artista”, scoppia il litgio e volano parole grosse

NEWS

Debora Parigi | 21 Marzo 2023

Amici 22

Accesa discussione ad Amici 22 tra Wax e Aaron

Nel daytime di ieri di Amici 22 abbiamo visto Rudy Zerbi mandare di nuovo un guanto di sfida a Wax contro Aaron sulla canzone “One”, togliendo alcune limitazioni. L’allievo ha parlato con la sua insegnate Arisa e lei ha deciso di non accettare il guanto nemmeno questa volta. I due hanno parlato della differenza tra i due ragazzi del talent. E proprio Wax ha definito Aaron un cantante, mentre lui stesso un artista. Inoltre Arisa ha detto che averebbe mandato un guanto di sfida sulla scrittura delle barre.

Rientrato in casetta Wax non ha voluto dire subito ad Aaron se avevano accettato o meno il guanto, per poi dire che non avevano accettato. Ma non aveva detto nulla sul fatto che Arisa ne avrebbe lanciato uno a lui sulla scrittura delle barre. Oggi l’allievo di Rudy Zerbi ha visto (insieme ad altri compagni) il video del dialogo tra Wax e Arisa. Dopo aver scoperto le definizioni che gli sono state date, ha anche scoperto del guanto. Tutto questo lo ha fatto molto arrabbiare e quindi ha voluto affrontare il compagno di scuola per un confronto e un chiarimento.

A questo punto Aaron ha atteso il ritorno di Wax in casetta e ha subito affrontato l’argomento, chiedendogli perché non lo avesse avvertito. Lui ha detto che non si ricordava il dialogo avuto con Arisa. E quando l’allievo di Rudy ha insistito perché non credeva questo, dato che lo hanno visto, Wax lo ha mandato a quel paese. Da qui è partita la discussione dove Aaron ha cercato in ogni modo di far capire al compagno i suoi errori, ma lui ha continuato dicendo che lo aveva mandato a quel paese perché non gli è mai rimasto simpatico.

Si sono intromessi anche altri allievi di Amici 22, in particolare Cricca, Benedetta e Piccolo G. Hanno cercato di far capire a Wax che stava completamente sbagliando e che il suo atteggiamento non è rispettoso e non va bene. Successivamente Wax è andato a parlare con Aaron, ma ha usato un atteggiamento che è sembrato di presa in giro. Insomma alla fine sembra che non ci sia stato nessun chiarimento ed è proprio palese che i due ragazzi non potranno mai andare d’accordo.

Potete rivedere tutto quello che è successo sul sito di Witty TV.