Nicolò Figini | 31 Marzo 2023

GF Vip 7

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli

Di recente è stata pubblicata un’intervista fatta a Sonia Bruganelli da Vanity Fair. Nel corso della lunga chiacchierata ha espresso la sua opinione in merito a quale vippone, secondo lei, meriterebbe la vittoria. Lei avrebbe tifato per Antonella Fiordelisi, ma oggi pensa che buone possibilità le abbia Nikita Pelizon:

“Non credo che siano arrivati i più resistenti, ma il più furbo, quella che si è legata al più furbo, quello che si è messo meno nelle condizioni di discutere: alla finale sono arrivate varie dinamiche di gioco. In futuro penso che il concorrente che dirà subito di essere lì per vincere vincerà”.

Per quanto riguarda, invece, chi vorrebbe vincesse qui la questione si fa un po’ più vaga. Sonia Bruganelli, infatti, non ha dato una risposta diretta:

“Non so se posso dirlo: per motivi diversi meriterebbero Nikita, perché è quella che è riuscita a rimanere fredda e a gestire tutto senza mai urlare, e Oriana, che io non amo ma che ha creato l’apocalisse non appena è entrata. Avrei detto anche Tavassi se fosse rimasto quello che era quando è entrato”.

Infine l’opinionista ha rivelato se tornerà nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. In sostanza bisogna vedere se gli altri suoi impegni lavorativi non le occuperanno troppo tempo:

“In questo ruolo funziono perché sono una persona di rottura, abbastanza schietta e diretta. Non essendo il mio lavoro faccio un po’ come Donnamaria: prima parlo e poi penso. Mi do tanto perché, se faccio una cosa e ci credo, voglio arrivare fino in fondo. Voglio bene a quei ragazzi, ci ho messo l’anima. Se tornerò il prossimo anno? La TV ti leva tanto tempo. Ho un altro lavoro, che è tanto di testa, e ho tanti settori da gestire. Lavoro con le stesse persone da tantissimi anni e un po’ mi è dispiaciuto non seguirle come un tempo, anche se il GF mi ha comunque dato tanto. SDL è la mia creatura così come il GF è la creatura di Alfonso“.

