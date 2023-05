Amici 22, tutti i premi vinti dai finalisti e quanto hanno guadagnato

NEWS

Andrea Sanna | 15 Maggio 2023

Amici 22

Quanto hanno guadagnato i finalisti di Amici 22

Ieri sera è andata in scena l’attesissima finale di Amici 22. A trionfare Mattia Zenzola. Il ballerino ha vinto non solo il circuito ballo, ma anche l’intera competizione, andando a scontrarsi prima con la collega Isobel e poi in finalissima con l’apprezzata cantautrice Angelina Mango.

Nel corso della puntata, però, non è solo stata consegnata la coppa del vincitore del programma e di circuito (anche la Mango ne ha ricevuta una), ma altri importanti riconoscimenti, dal valore importante.

Scopriamo quanto hanno guadagnato gli allievi di Amici 22 e dunque quali sono i premi vinti…

Cosa porta a casa Mattia oltre alla coppa

Mattia Zenzola vince Amici 22

Partiamo chiaramente dal vincitore di Amici 22, Mattia Zenzola.

Come dicevamo il ballerino oltre al programma ha vinto anche il suo circuito di ballo, sconfiggendo al televoto, Isobel.

Mattia non ha vinto solo il programma, ma ha ricevuto anche il regalo di Marlù.

Dunque è arrivato a portare a casa, la bellezza di 157.000€! Come sarà andata invece a tutti gli altri? Continua…