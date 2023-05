Amici 22, le prime parole di Angelina dopo la Finale

NEWS

Debora Parigi | 15 Maggio 2023

Il post pubblicato da Angelina dopo la Finale di Amici 22

Si è svolta ieri in diretta la Finale di Amici 22 che ha visto Mattia Zenzola vincitore dell’edizione, un ballerino quindi e per giunta di latino, cosa mai accaduta prima. Al secondo posto si è piazzata Angelina Mango, che ha porta a casa il premio di categoria.

Una Finale, questa, che ha visto solo il pubblico decidere le sorti dei quattro allievi rimasti. Insieme a loro due, infatti, c’erano anche Isobel per il ballo e Wax per il canto, entrambi al terzo posto. Tanti sono stati i post di congratulazioni per tutti i fanlisti da parte dei professori, dei professionisti e degli ex compagni di scuola. E ovviamente, visto che Mattia aveva partecipato anche alla scorsa edizione, non potevano mancare i messaggi da parte degli allievi di Amici 21.

Finita la grande festa e tornati alla realtà, gli allievi hanno potuto scrivere a mente lucida post e commenti riguardo questa finale di Amici 22 e l’esperienza in generale sul talent. A tal proposito poche ore fa sono arrivate le prime parole di Angelina dopo la vittoria della categoria canto. L’allieva dei Lorella Cuccarini sul suo profilo Instagram ha messo alcune foto della serata di ieri e ha scritto:

“Oggi provo a parlare ma riesco solo a dire grazie, non riesco a scandire altre parole. Non sono mai stata così grata e fiera e felice, non potevo desiderare compagni di viaggio migliori, e condividere il palco con Mattia, Wax e Isobel è stato un onore. Tutte le persone che lavorano ad amici, ne sono sicura, sono dei veri angeli custodi. Un grazie gigante a Maria, sono estremamente fortunata ad averla incontrata e spero di rendere onore al tempo e l’affetto che mi ha dedicato. Spero di rendere onore soprattutto all’amore che sto ricevendo da voi che mi avete supportato per tutti questi mesi, non vedo l’ora di incontrarvi e vi ringrazio perché senza di voi nulla avrebbe senso”.

A questo messaggio c’è stata anche la risposta di Mattia che nei commenti ha scritto: “Bellissimo aver potuto condividere questo momento insieme a te. Sei speciale”. Inoltre Angelina ha condiviso nelle sue storie questo post e ha scritto: “Sono ancora stordita, ma un grazie gigante non me lo toglie nessuno”.