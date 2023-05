Mattia Zenzola vince Amici 22

NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Maggio 2023

Amici 22

Mattia Zenzola ha vinto Amici 22

Si è appena conclusa la finale di Amici 22, e poco fa Mattia Zenzola ha vinto il talent show di Maria De Filippi. Il ballerino di latino ha infatti battuto Angelina Mango, che ha vinto il circuito canto e si è classificata al secondo posto. L’allievo di Raimondo Todaro, amatissimo da tutto il pubblico del programma, ha così alzato la coppa in lacrime, per la gioia dei fan che non hanno mai smesso di supportarlo e sostenerlo. Nel corso della serata per Mattia sono arrivate anche altre bellissime sorprese. Zenzola infatti ha ricevuto ben due proposte di lavoro e può dunque ritenersi più che soddisfatto del suo percorso all’interno della scuola.

Angelina nel frattempo ha vinto il premio della critica. Isobel ha invece portato a casa il premio Tim. Non sono mancati in seguito il premio delle radio, vinto da Angelina, il premio Oreo, vinto da Wax, e il premio Marlù, vinto da tutti i 4 finalisti.

Mattia Zenzola vince invece Amici 22, e si conclude così questa lunga ed emozionante edizione del talent show di Maria De Filippi. Nel mentre i casting per il prossimo anno sono già aperti, e gli aspiranti allievi possono già inviare la richiesta di partecipazione ai casting.

Non resta dunque che fare tanti complimenti a Mattia, che ha vinto la 22edizione di Amici.