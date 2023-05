NEWS

Nicolò Figini | 15 Maggio 2023

Temptation Island

Quando inizia Temptation Island 2023

Dopo una lunga pausa, per la gioia di milioni di telespettatori, torna su Canale 5 il viaggio nei sentimenti con Temptation Island 2023. Al momento non abbiamo molti dettagli in merito all’edizione che sta per cominciare. Non abbiamo idea, per esempio, di chi ci sarà alla conduzione. Tuttavia è possibile che rivedremo Filippo Bisciglia, ma vi daremo informazioni più certe non appena ne sapremo di più:

“Sto aspettando di capire se vogliono riprenderlo in mano davvero, come ha fatto intendere di recente Pier Silvio. Non ho ancora la conferma al cento per cento, però è chiaro che mi piacerebbe tornare con una nuova edizione”.

Non sappiamo nemmeno, per il momento, chi sono le coppie che andranno a partecipare. L’unica notizia che è stata data riguarda il fatto che i concorrenti saranno sconosciuti, di conseguenza non ci saranno Vip o personaggi noti al grande pubblico. Vedremo quello che ci aspetterà.

In queste ore, però, è stata rivelata la data di inizio. A dare l’indiscrezione ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram. L’influencer, che per mese ci ha fornito accurate anticipazioni sulle registrazioni di Uomini e Donne, ha svelato che Temptation Island 2023 comincerà il 26 giugno:

“A breve inizieranno le riprese dei 21 giorni canonici. Come già detto, tra i single e le single che tenteranno le varie coppie, potremmo ritrovare qualche volto già noto di Uomini e Donne”.

Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile. Nel frattempo, continuate a seguirci per molte altre news.