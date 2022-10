Arriva un provvedimento disciplinare per tutti i cantanti di Amici 22: ecco quello che è accaduto e la punizione per gli allievi.

Punizione per i cantanti di Amici 22

Siamo nel pieno di una nuova puntata di Amici 22, è fin da subito non sono mancati i colpi di scena. Tutti i cantanti hanno infatti ricevuto un provvedimento disciplinare, non essendosi svegliati in tempo per una video lezione. Ma non solo. Dopo aver saltato l’appuntamento, gli allievi si sono presentati alla prima lezione della giornata con 10 minuti di ritardo. A quel punto la produzione ha deciso di richiamare i ragazzi ed è così arrivato il provvedimento disciplinare, dopo la punizione della scorsa settimana.

Tutti i cantanti dovranno sottoporsi a una gara cover e gli ultimi due allievi in classifica finiranno direttamente in sfida, e saranno i professori della scuola a decidere le sorte dei ragazzi. Dopo aver letto il comunicato, Maria De Filippi ha voluto dare la parola proprio agli insegnanti.

A quel punto sia Lorella Cuccarini che Rudy Zerbi hanno duramente rimproverato i cantanti di Amici 22 (QUI per il video). Il professore, come se non bastasse, ha chiesto che qualora gli ultimi due allievi della classifica della gara cover, giudicata da Giorgia, dovessero essere due dei suoi ragazzi di far valutare la sfida a un giudice esterno, non volendo avvantaggiare nessuno. Anche Lorella si è trovata d’accordo con questa decisione. A dissentire è stata invece Arisa, e così tra i due insegnanti è scoppiata la lite.

Poco dopo però la Pippa è tornata sui suoi passi e a sua volta ha accettato la proposta di Rudy. Cosa accadrà dunque e chi andrà in sfida? Non resta che attendere per scoprirlo.

