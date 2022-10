Provvedimento disciplinare per alcuni cantanti di Amici 22

Siamo nel pieno della terza puntata di Amici 22, e anche oggi non mancano colpi di scena all’interno del talent show di Maria De Filippi. Oggi infatti è arrivato il primo provvedimento disciplinare per alcuni degli allievi della scuola. Come in molti sapranno al momento dell’ingresso i cantanti e i ballerini hanno ricevuto una serie di regole e di norme da rispettare rigorosamente. Tra esse c’è l’obbligo di non lasciare la scuola durante le lezioni. In più ai ragazzi è vietato uscire per fumare. La zona fumo infatti si trova solo nel giardino della casetta.

Ciò nonostante tutti i cantanti, fatta ad eccezione di Aaron, hanno violato questa regola, e sono usciti dalla scuola per fumare. Dalla produzione è così arrivato un provvedimento disciplinare, che è stato letto in puntata da Maria De Filippi. La conduttrice ha spiegato che i cantanti, tranne Aaron, andranno in sfida diretta, senza possibilità di essere salvati dai rispettivi professori (QUI per il video).

Gli allievi di Amici 22 esenti da questa sfida sono stati Tommy Dali, Niveo e Wax, avendo sostenuto una gara poco prima. Tuttavia i tre hanno accettato di prendere parte ugualmente alla sfida, avendo capito lo sbaglio.

Ma cosa accadrà dunque ai cantanti? Non resta che attendere per scoprirlo.

