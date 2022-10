1 La risposta della fidanzata di Luca Salatino

Ieri sera Nikita ha fatto un massaggio a Luca Salatino e Cristina Quaranta ha visto molta malizia dietro al gesto e ne ha parlato con il diretto interessato. Lui ha reagito non molto bene: “Ma è la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa o non pensa? Lo saprò cosa è giusto o no? Me lo devi dire tu quello che è giusto o sbagliato per me? Ma che ca**o te ne frega. Se uno sta a piangere ogni giorno per la sua ragazza, un motivo c’è“. Cristina, quindi, è andata a parlare con Carolina Marconi:

Se noi donne fossimo più solidali non ci sarebbero uomini che vanno a tradire altrove. Ma da quando sono amici? Sì, da un paio di giorni. Perché poi è lei che… Non mi piace più. Non è successo niente. Sono quelle cose che… Vedi le reazioni, i comportamenti e tanti cose. Ieri tutto il giorno mi ha rotto i cog**ni. Ma non è neanche tanto quello… Non ci sono caduta alla sua provocazione. Perlopiù è ciò che è successo con altre persone. Secondo me avrebbe dovuto avere altri atteggiamenti.

Partendo da questo concetto, allora, Carolina ha fatto notare a Cristina che anche il suo balletto con Amaurys, decisamente fatto senza malizia, dovrebbe seguire lo stesso ragionamento. Ora, alla fine, arriva anche la risposta di Soraia Ceruti, fidanzata di Luca Salatino su Instagram:

Io sempre muta. Ho 28 anni e non 10. Riesco a capire la differenza tra un messaggio con malizia e un messaggio fatto con totale purezza. Cara 40, i neuroni si possono usare anche tutti insieme. Spero per te che questo commento sia stato espresso perché sei ignorante e non per provocazione. Per colpire Luca perché ormai avete capito che è molto amato. Elenoire fai ridere, giuro. I tuoi commenti mi fanno volare. Questo è quello che passa fuori, non altro.

Il discorso di Soraia continua…