Amici 22 tornerà molto presto nel piccolo schermo. Ancora poco più di un mese per poter vedere finalmente la formazione della nuova classe di quest’anno. Al momento sappiamo soltanto, almeno stando alle indiscrezioni raccolte da Davide Maggio, chi saranno i professori del talent di Canale 5. In base a quanto emerso per quanto riguarda il canto ritroveremo Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, ma accanto a loro non ci sarà Anna Pettinelli, bensì Arisa. Stesso discorso vale anche per il ballo: insieme ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro vedremo Emanuel Lo, anziché Veronica Peparini. Ex insegnante, quest’ultima, che in qualche modo ha confermato il suo addio in una recente intervista.

Ma ora ci si chiede: sappiamo la formazione del cast dei docenti di Amici 22, ma quando inizia il programma? Ci sono delle novità? Fino a qualche giorno fa c’era qualche dubbio, ma nella giornata odierna è arrivata un’altra conferma sulla data di inizio della trasmissione. Come raccolto dalla pagina Twitter, Amici News, il longevo format presentato da Maria De Filippi farà ritorno sul piccolo schermo a partire da domenica 18 settembre, sempre su Canale 5.

#Amici22 da domenica 18 settembre su Canale 5 ⭐️ — AMICI NEWS (@amicii_news) August 4, 2022

Il giorno successivo, invece, quindi a partire da lunedì 19 settembre avremo la possibilità di seguire la striscia quotidiana del daytime di Amici 22, in onda sempre dalle 16:10 circa sulla rete ammiraglia Mediaset. Questo ci permetterà di seguire da vicino i momenti successivi alla puntata della domenica, così come le prime emozioni a caldo dei ragazzi poco dopo l’appuntamento settimanale e le varie lezioni di canto e ballo.

Non ci resta quindi che avere ancora un pochino di pazienza e scoprire insieme quali emozioni ci riserverà la nuova edizione di Amici 22! Chi saranno le nuove stelle delle due discipline dell’Accademia più famosa d’Italia? A questa domanda potremo rispondere solo a partire da domenica 18 settembre, con la primissima puntata del talent e la formazione della classe!

