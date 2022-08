Carlotta Dell’Isola, con Nello è già crisi dopo appena due mesi di matrimonio

1 Carlotta Dell’Isola e il marito Nello sono già in crisi

Avevano superato lo scoglio chiamato Temptaton Island e la lontananza mentre lei era al Grande Fratello Vip. Ma il matrimonio adesso sembra aver portato problemi e quindi crisi. Stiamo parlando di Carlotta Dell’Isola e di suo marito Nello che sono convolati a nozze pochi mesi fa, ma che ora sono già in difficoltà. Il matrimonio si è infatti celebrato il 19 maggio, quindi non sono passati nemmeno tre mesi con una cerimonia intima davanti ai parenti più stretti. Poi, il 28 maggio, sie n’è svolta una in grande a cui hanno partecipato anche tanti ex gieffini.

Della crisi ne ha parlato proprio Carlotta ai microfoni di Pipol Gossip. La pagina Instagram le ha infatti chiesto cosa stesse succedendo col marito. E lei ha detto subito che il matrimonio ha portato problemi. “La verità è una: il matrimonio sia io che lui lo abbiamo preso un po’ troppo ‘sotto gamba’. Pensavamo che ci avesse fatto avvicinare di più, invece paradossalmente ci ha fatto un po’ separare. Io e lui stiamo insieme da dieci anni, ma quando ci siamo ritrovati ad unire le nostre abitudini diverse, purtroppo, ci siamo impelagati in molti litigi e contrasti ripetuti. Non sono ipocrita, non posso dirti che sia tutto stupendo tra noi. Ci sono molte difficoltà.”

Si parla di crisi, quindi, ma non di divorzio. Non è loro intenzione buttare all’aria un progetto di vita così importante per dei problemi che dovrebbero essere risolvibili. “Non pensiamo di punto in bianco di mandare all’aria un matrimonio, ci mancherebbe.”, ha detto l’ex vippona. “Il punto però è che ci sono veramente molte difficoltà nel nostro rapporto. Dovremmo cercare di far combaciare i nostri caratteri e non ridurci allo scontro per vivere meglio. Io sono molto cazzuta, anch’io non mi trattengo con i toni e le parole, devo ammetterlo.”

Insomma una vera e propria doccia fredda, che sconvolge i fan della coppia, davvero sorpresi, in senso negativo, da queste dichiarazioni. Quindi in molti si chiedono cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro. Ecco cosa ha risposto Carlotta Dell’Isola…