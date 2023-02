NEWS

Andrea Sanna | 26 Febbraio 2023

Amici 22

Quando potrebbe tornare in onda in TV il pomeridiano di Amici 22 e quando saranno dunque le registrazioni? I rumor sulle date

Quando torna il pomeridiano di Amici 22

Con la scomparsa di Maurizio Costanzo si sono verificati diversi cambi di palinsesto a Mediaset. Pensiamo, per esempio, all’interruzione di Amici 22, C’è Posta Per Te e Uomini e Donne, trasmissioni condotte dalla moglie del giornalista, Maria De Filippi.

Così in TV stiamo vedendo in onda diverse trasmissione in ricordo di Maurizio Costanzo. Da programmi da lui ideati e condotti per passare a dei veri e propri omaggi. Oggi, per esempio, a Verissimo, tanti volti noti dello spettacolo hanno voluto spendere delle parole per lo stimato conduttore. In molti, però, si chiedono ora quando rivedremo Amici 22 così come gli altri programmi menzionati. A oggi non ci sono notizie, ma solo supposizioni.

Iniziano a emergere, infatti, alcune indiscrezioni, anche se precisiamo non vi è conferma effettiva a riguardo. Stando a quanto emerso da Amici Notizie, si ipotizza che il talent show lo rivedremo sul piccolo schermo a partire da domenica 5 marzo. Ma ribadiamo che non vi è certezza: “La ventiduesima puntata di Amici 22 potrebbe essere mandata in onda domenica 5 marzo. La registrazione di giovedì 2 marzo potrebbe saltare”.

Le news su Amici 22

Non appena ci saranno conferme in merito non esiteremo a farvi sapere. Vi ricordiamo che della puntata che dev'essere mandata in onda di Amici 22, però, sono già emerse le anticipazioni che potete ritrovare QUI.